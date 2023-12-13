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سياحة الأعيان تزور جامعة عمّان الأهلية

12/13/2023 2:54:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 13 كانون الأول (بترا)- اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، خلال زيارتها اليوم الأربعاء، كلية فنون الطهي والضيافة في جامعة عمّان الأهلية، على واقع الكلية وبرامجها.
والتقت اللجنة خلال الزيارة مع رئيس هيئة المديرين في الجامعة الدكتور ماهر الحوراني، ورئيس الجامعة الدكتور ساري الحمدان، وعميد كليتي الأعمال وفنون الطهي والضيافة الدكتور فايز حداد، والمدير العام لفندق الموفنبيك- عمان أيمن رشيد، وعدد من طلبة الكلية.
وقال الهندي، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تُجريها اللجنة لبحث واقع القطاع التعليمي المعني بالسياحة وإدارة الفنادق في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة كافة، بهدف الاطلاع على البرنامج العملي والنظري للكليات.
وأشار إلى أهمية مخرجات كليات السياحة والفندقة وخريجها في سدّ النقص بالعمالة الأردنية المدربة في القطاع، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل على رفع مخرجات لقاءاتها إلى رئاسة مجلس الأعيان ليصار إلى تحويلها إلى الجهات المعنية.
وأكد سعي اللجنة الدائم لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الشباب وتنمية طموحاتهم.
بدوره، قال الدكتور الحمدان، إن الجامعة تعمل على تطوير الأداء التدريسي وجودة التعليم، لافتا إلى تميزها محليا وعربيا وعالميا في التصنيفات الدولية.
وتحدث الحوراني عن تعاون الجامعة مع القطاعات الخدمية والسياحية كافة، وسعي الجامعة الدائم لاستحداث تخصصات فريدة ومميزة بما يتناسب مع سوق العمل المحلي والدولي، مثمناً زيارة اللجنة واهتمامها الدائم لتطوير القطاع السياحي.
بدورهم، أشاد الأعيان، خالد ابو العز، وناصر جودة، ومحمد الازايدة، وخيرالدين هاكوز، وعبدالله مطر، وفاضل الحمود، ومصطفى الرواشدة، بالكلية ودورها في صقل مهارات الطلبة التطبيقية والعلمية.
--(بترا)
م ش/م ف/رق
13/12/2023 16:39:17

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