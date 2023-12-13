ملتقى شبابي في الأعيان لنصرة فلسطين ودعم الجهود الملكية (موسع )

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، الشباب الأردني إلى الوقوف خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن القضية الفلسطينية، ومنع إسرائيل من استمرار ممارساتها الاجرامية، ووقف عدوانها البشع على الشعب الفلسطيني.

وأشار خلال رعايته الملتقى الشبابي الداعم للجهود الملكية لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي نظمته لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، إلى جهود جلالة الملك في الدفاع عن الثوابت الوطنية، ورفض سياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكد الفايز أهمية دراسة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان المحتل بعناية حتى لا تكون هناك أي تبعات على الدولة الأردنية.

وأشار إلى أهمية دور الشباب في التصدى لمحاولات البعض العبث بالأمن والنسيج الاجتماعي عبر اطلاق الاشاعات والاخبار الكاذبة والشعارات المغرضة التي تستهدف زعزعة أمننا واستقرارنا في ظرف يخوض فيه الأردن معركة الدفاع عن الثوابت الأردنية والفلسطينية، ما يتطلب تغليب صوت الحكمة والعقل، وأن نكون جميعا صفا واحدا خلف جلالة الملك.

ولفت إلى أن الجميع متعاطف مع الشعب الفلسطيني، ويرفض جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، لكن علينا أن لا نقوم بأي ممارسات تمس بأمن الوطن السياسي والاقتصادي.

كما أكد الفايز أنه ليس ضد الإضراب، لكنه كرجل دولة عليه أن يفكر بتبعات الإضراب على الاقتصاد الوطني، مبينا أنه كان يمكن أن يكون هناك تبرع بعمل يوم يرصد ريعه لمعالجة أطفال مرضى السرطان في غزة، في إطار الدعم الأردني للشعب الفلسطيني.

وقال الفايز إن هدف الإضرابات هو ممارسة الضغوط الشعبية على الحكومات، ونحن في الأردن موقفنا الرسمي والشعبي منسجم وواحد تجاه القضية الفلسطينية وفي إدانة العدوان والإجرام الإسرائيلي.

وقال إن الجهود والمساعي التي قام بها جلالة الملك على الصعيدين العربي والدولي، عملت على احداث تغيير في الرأي العام الدولي، وبدأت الرواية الاسرائيلية تنهار امام الحقائق التي كشفها جلالته لهم حول حقيقة هذا العدوان والجرائم البشعة التي ترتكبها اسرائيل، وأصبحنا نسمع اليوم الحديث حول ضرورة وقف العدوان، وفتح الممرات الآمنة لتقديم المساعدات الاغاثية والانسانية، وبدأ العالم يتحدث عن ضرورة حل الدولتين، باعتباره حلا وحيدا يضمن أمن الجميع، وإدامة الأمن والاستقرار في المنطقة، وينهي الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى ايلاء جلالة الملك عبدالله الثاني الاهتمام الكبير بالشباب، ايماناً بقدرتهم على إحداث التغيير الايجابي من أجل بناء أردن قادر على مواجهة التحديات، وقد قال جلالته أكثر من مرة: "يبهرني الشباب الأردني بطاقاتهم وأحلامهم الطموحة".

وأضاف، أن الأردن يعتبر القضية الفلسطينية قضيته المركزية الأولى، وينظر إليها بوصفها أولوية في سياسته الخارجية، ومواقفه بقيادة جلالة الملك ثابتة وراسخة وواضحة وتتمثل بضرورة حل الصراع من خلال تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته وحقه في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين.

ولفت إلى تأكيد جلالة الملك المستمر أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية، فمن دون حلها وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي فلا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن جلالته لا يدخر أي جهد ممكن في إبراز معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ويكرس جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية بهدف العمل على إيجاد حل عادل لها.

وتابع، أن الأردن بقيادته الهاشمية ومنذ الإمارة وحتى يومنا هذا يساند نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه، من أجل الخلاص والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي، الذي أصبح اليوم اطول احتلال في التاريخ الحديث.

وقال، إن جلالة الملك هو في طليعة من تصدى لهذا العدوان البربري، وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقفه، والذي استشهد وأصيب بسببه حتى اليوم عشرات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، ولم تتوقف جهود جلالة الملك عند هذا الحد، فجلالته يواصل جهوده، من خلال جولاته العربية والدولية والاتصالات المكثفة التي يجريها مع قادتها، مؤكدا ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل فورا، ووقف هذا العدوان الذي تستهدف فيه قتل الاطفال والنساء وتدمير البيوت والتهجير القسري والقتل الممنهج باستخدام الاسلحة المحرمة دوليا ضاربة عرض الحائط جميع القرارات الدولية، والقانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان.

بدوره، قال رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان محمد داودية، إن تنظيم الملتقى بمشاركة مؤسسات شبابية واكاديمية يأتي تأكيدا على أهمية دور الشباب الأردني في دعم صمود الشعب الفلسطيني، واسناد الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف التصعيد ودعم جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجرى حوار موسع أجاب خلاله الفايز على استفسارات الشباب المتعلقة بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطلعات الشباب ودورهم في مسيرة التحديث الوطني.

ووقع المشاركون في الملتقى على لوحة لنصرة الشعب الفلسطيني، ودعم جهود جلالة الملك عبد الله الثاني المساندة للحق الفلسطيني.

كما تم خلال اللقاء عرض فيديو قصير يبرز جانبا من مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله لوضع الرأي العالمي في صورة ازدواجية معايير المجتمع الدولي، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وإشرافه المباشر على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الجديد لجنوبي قطاع غزة، ومرافقة بعثة وكوادر المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة عمليات إرسال المساعدات.

--(بترا)

وهـ/م ف/ن ح/ف ق

13/12/2023 16:11:30