هيئة النزاهة: نسبة الفساد في القطاع العام متدنية بفضل الإرادة السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، في المؤتمر الدولي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، "إن إرادتنا جميعا أصبحت أكثر إصرارا على ضرورة التصدّي بحزم لظاهرة الفساد التي أصبحت عصيّة على العلاج والتطويق في دول عديدة بسبب تطوّر التكنولوجيا التي تخدم الفاسدين".

وأكد خلال كلمته في اجتماع الدورة العاشرة للمؤتمر المنعقد حالياً بأتلانتا في الولايات المتحدة الأميركية، أن الأردن حقّق إنجازات عديدة في مجال مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، وأنه يمضي قدما في التصدي لجرائم الفساد حتى أضحت نسبة الفساد في القطاع العام متدنية نسبياً، بفضل الإرادة السياسية الجادة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، والجهود الوطنية في نشر قيم ومبادئ ومعايير النزاهة والتوعية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن المؤتمرين يناقشون على مدى 5 أيام استعراض تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الأممّية، وآليات التنسيق لتبادل المساعدة التقنية بينهم، وتفعيل البرامج الوقائية من الفساد، واسترداد الموجودات، إضافة إلى متابعة التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

وأضافت إن وفدا أردنيا شارك في الاجتماعات الخاصة بمشاريع القرارات المقدّمة من الولايات المتحدة، وقطر، والسعودية، ومصر، وفلسطين والمغرب وصريبا وغانا والأكوادور وإيطاليا والمكسيك وفرنسا، إذ أكد الوفد دعم الأردن لأي قرار يُساهم في محاصرة الفساد والفاسدين.

وأشارت إلى وجود مقترحات يمكن البناء عليها وتفعيلها لمحاصرة آفة الفساد والقضاء عليها، ومنها مشروع قرار إعلان أتلانتا المتعلق بتعزيز المساءلة بأشكالها المتعددة في مكافحة الفساد والمقدم باسم وفد الولايات المتحدة، ومشروع قرار حول منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد وفعالية أُطر مكافحته، المقدّم من السعودية، ومشروع قرار مقدم من قطر حول استضافتها للدورة الحادية عشرة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

وشكر حجازي الدول والجهات الداعمة للمشاريع التي تنفذها الهيئة في مجالات إنفاذ القانون وتعزيز معايير النزاهة والوقاية من الفساد كالاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعرب عن تهنئته لممثل الولايات المتحدة على رئاسته للدورة وعن تقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهودها في تنفيذ التزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

--(بترا)

ب ص/ن ح/رق

13/12/2023 15:52:20