صحافيون عرب وأجانب يطلعون على قطاع مصانع الأمن الغذائي الروسي

MENAFN - Jordan News Agency)

سان بطرسبرغ 13 كانون الأول (بترا)- اطلع وفد صحافيين عرب وأجانب، اليوم الأربعاء، على قطاع مصانع الأمن الغذائي في مدينة بطرسبرغ الروسية .

وزار الوفد الذي يمثل 14 دولة بينها الاردن، وتستضيفه الجهات المعنية الرسمية الروسية ضمن برنامج قضايا الأمن الغذائي والصناعات الانتاجية التي تتعلق به، مصنع " كيرفتس" للجرارات الزراعية الروسية، وشاهدوا مختلف خطوط ومراحل الانتاج التي تبدأ من التصميم وتصنيع مختلف قطع المحركات والهياكل ومجموعات الميكاترونكس.

وأشار مسؤولون في المصنع إلى أن المصنع الذي أنشئ عام 1801 ويعد أقدم مصنع في روسيا، بدأ إنتاجه آنذاك للصناعات العسكرية مثل المدافع والقطارات، وخلال فترة الحرب العالمية الثانية 1942-1945 قام بتصنيع الدبابات والسفن وغيرها.

وبينوا أن المصنع ينتج حاليا نحو 4 آلاف جرار زراعي سنويا من ذوات الحجم والطاقة الكبيرتين.

وزار الوفد مصنع "تاوراس - فينيكس " لصناعة مواد وعبوات تغليف وتعليب المواد الغذائية، واطلعوا على مراحل الانتاج في مختلف الأقسام ومنها التصميم والتصنيع الهندسي التحويلي ومراقبة الجودة .

وبين مدير عام المصنع اسعد موتاييف، أن المصنع يصدر إنتاجه إلى نحو 65 دولة في العالم من بينها دول عربية، معربا عن الرغبة بالمشاركة بالمعارض الدولية للصناعات لاسيما الغذائية منها والتي تنظمها دول عربية.

وأكد أن منتجاتهم تراعي مختلف ظروف المناخ ودرجات الحرارة وتصنع بتكنولوجيات حديثة و عالية الجودة .

--(بترا)

م ت/ ف م

13/12/2023 15:50:59