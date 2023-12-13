صحافيون عرب وأجانب يطلعون على قطاع مصانع الأمن الغذائي الروسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
سان بطرسبرغ 13 كانون الأول (بترا)- اطلع وفد صحافيين عرب وأجانب، اليوم الأربعاء، على قطاع مصانع الأمن الغذائي في مدينة بطرسبرغ الروسية .
وزار الوفد الذي يمثل 14 دولة بينها الاردن، وتستضيفه الجهات المعنية الرسمية الروسية ضمن برنامج قضايا الأمن الغذائي والصناعات الانتاجية التي تتعلق به، مصنع " كيرفتس" للجرارات الزراعية الروسية، وشاهدوا مختلف خطوط ومراحل الانتاج التي تبدأ من التصميم وتصنيع مختلف قطع المحركات والهياكل ومجموعات الميكاترونكس.
وأشار مسؤولون في المصنع إلى أن المصنع الذي أنشئ عام 1801 ويعد أقدم مصنع في روسيا، بدأ إنتاجه آنذاك للصناعات العسكرية مثل المدافع والقطارات، وخلال فترة الحرب العالمية الثانية 1942-1945 قام بتصنيع الدبابات والسفن وغيرها.
وبينوا أن المصنع ينتج حاليا نحو 4 آلاف جرار زراعي سنويا من ذوات الحجم والطاقة الكبيرتين.
وزار الوفد مصنع "تاوراس - فينيكس " لصناعة مواد وعبوات تغليف وتعليب المواد الغذائية، واطلعوا على مراحل الانتاج في مختلف الأقسام ومنها التصميم والتصنيع الهندسي التحويلي ومراقبة الجودة .
وبين مدير عام المصنع اسعد موتاييف، أن المصنع يصدر إنتاجه إلى نحو 65 دولة في العالم من بينها دول عربية، معربا عن الرغبة بالمشاركة بالمعارض الدولية للصناعات لاسيما الغذائية منها والتي تنظمها دول عربية.
وأكد أن منتجاتهم تراعي مختلف ظروف المناخ ودرجات الحرارة وتصنع بتكنولوجيات حديثة و عالية الجودة .
--(بترا)
م ت/ ف م
13/12/2023 15:50:59
MENAFN13122023000117011021ID1107590375
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