الأمانة: نقل مركز تخمين شمال عمان لمجمع الدوائر بالعبدلي الأحد المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها ستستكمل الأحد المقبل، نقل مركز تخمين شمال عمان إلى دائرة التخمين العقاري الرئيسية، ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.

وقالت إن معظم الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة إلكترونياً، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.

--(بترا)

ع ع/ن ح/رق

13/12/2023 15:32:39