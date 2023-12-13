Thursday, 14 December 2023 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة: نقل مركز تخمين شمال عمان لمجمع الدوائر بالعبدلي الأحد المقبل

12/13/2023 2:48:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها ستستكمل الأحد المقبل، نقل مركز تخمين شمال عمان إلى دائرة التخمين العقاري الرئيسية، ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.
وقالت إن معظم الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة إلكترونياً، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.
--(بترا)
ع ع/ن ح/رق
13/12/2023 15:32:39

MENAFN13122023000117011021ID1107590374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث