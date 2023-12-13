الأمانة: نقل مركز تخمين شمال عمان لمجمع الدوائر بالعبدلي الأحد المقبل

الأمانة: نقل مركز تخمين شمال عمان لمجمع الدوائر بالعبدلي الأحد المقبل
التاريخ
12/13/2023 2:48:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها ستستكمل الأحد المقبل، نقل مركز تخمين شمال عمان إلى دائرة التخمين العقاري الرئيسية، ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.
وقالت إن معظم الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة إلكترونياً، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.
--(بترا)
ع ع/ن ح/رق
13/12/2023 15:32:39
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