المجمع الإنجيلي يدعو إلى حل الصراع وانهاء الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- دعا المجمع الإنجيلي الأردني، جميع أطراف النزاع في قطاع غزة، إلى الاستماع للحكماء والعقلاء من مختلف أنحاء العالم، لفهم آرائهم وتوجهاتهم ،وخصوصاً ما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني بحل الصراع وانهاء الاحتلال، من خلال حل الدولتين وإيجاد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشارك المجمع في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وراس السنة الجديدة، جميع المسيحيين في غرب وشرق النهر، بالدعوة لاقتصار الاحتفالات بهاتين المناسبتين، على الصلوات داخل الكنائس وإلغاء جميع الاحتفالات المعتادة.
وأيد المجمع ما يقوم به الأردن قيادة وشعباً، وما تقوم به القوات المسلحة الاردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، من دعم متواصل للأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية كافة.
وحذر المجمع من أية اجراءات معادية، وخصوصا الهجرة القسرية وتفريغ القطاع من سكانه بما فيهم المكّون المسيحي، مؤكدا دعمه وتأييده لجلالة الملك في تمسكه بمواقفه الصلبة والشجاعة بهذا الخصوص، والمحافظة على أمن واستقرار الأردن والدول العربية المجاورة ودول الإقليم.
وتقدم المجمع الإنجيلي في هذه الاجواء الحزينة، بالصلاة والدعاء لإنهاء العنف الذي حصد ويحصد أرواح الأبرياء يومياً ويعمق الحقد والكراهية والتطرف.
--(بترا)
م خ / ف م
13/12/2023 15:19:21
MENAFN13122023000117011021ID1107590373
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