المجمع الإنجيلي يدعو إلى حل الصراع وانهاء الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- دعا المجمع الإنجيلي الأردني، جميع أطراف النزاع في قطاع غزة، إلى الاستماع للحكماء والعقلاء من مختلف أنحاء العالم، لفهم آرائهم وتوجهاتهم ،وخصوصاً ما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني بحل الصراع وانهاء الاحتلال، من خلال حل الدولتين وإيجاد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشارك المجمع في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وراس السنة الجديدة، جميع المسيحيين في غرب وشرق النهر، بالدعوة لاقتصار الاحتفالات بهاتين المناسبتين، على الصلوات داخل الكنائس وإلغاء جميع الاحتفالات المعتادة.

وأيد المجمع ما يقوم به الأردن قيادة وشعباً، وما تقوم به القوات المسلحة الاردنية والهيئة الخيرية الهاشمية، من دعم متواصل للأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية كافة.

وحذر المجمع من أية اجراءات معادية، وخصوصا الهجرة القسرية وتفريغ القطاع من سكانه بما فيهم المكّون المسيحي، مؤكدا دعمه وتأييده لجلالة الملك في تمسكه بمواقفه الصلبة والشجاعة بهذا الخصوص، والمحافظة على أمن واستقرار الأردن والدول العربية المجاورة ودول الإقليم.

وتقدم المجمع الإنجيلي في هذه الاجواء الحزينة، بالصلاة والدعاء لإنهاء العنف الذي حصد ويحصد أرواح الأبرياء يومياً ويعمق الحقد والكراهية والتطرف.

--(بترا)

م خ / ف م

13/12/2023 15:19:21

