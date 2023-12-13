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القوات المسلحة: إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

12/13/2023 2:47:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- استمراراً لعمليات قوات حرس الحدود النوعية في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وترويع مواطنيه، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، بالرغم من الظروف الجوية السائدة وطبيعة تضاريس المنطقة الصعبة.
وبين مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.
وبين المصدر أنه تم العثور على 119 ألف حبة كبتاجون، و14800 حبة ترامادول، و1748 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
ولفت المصدر إلى أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد الوكيل أول إياد النعيمي، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
--(بترا)
ل م/م ف/رق
13/12/2023 15:19:41

MENAFN13122023000117011021ID1107590372

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