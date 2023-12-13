مشتركة نيابية تواصل مناقشة معدل حق الحصول على المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- واصلت اللجنة المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" النيابية، الاستماع لملاحظات المعنيين فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنبيات، بحضور وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، والثقافة الدكتورة هيفاء النجار، ومدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، وعدد من المعنيين، إن اللجنة استمعت الى الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مطالبا بتزويد اللجنة بتلك الملاحظات خطيا.

وأشار إلى أن اللجنة ستشرع بمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جهتهم، قدم الحضور جملة من الاستفسارات والملاحظات لتجويد مشروع القانون وتطويره.

وحضر الاجتماع النواب، محمد الشطناوي، ومحمد الهلالات، ورمزي العجارمة، وهايل عياش، وعمر النبر.

--(بترا)

م خ/رق

13/12/2023 14:57:22