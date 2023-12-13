اتحاد الجامعات العربية يشارك بمؤتمر المناخ العالمي في دبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو سلامة، والوفد المرافق، في مؤتمر المناخ العالمي "COP28"، الذي عقد في دبي أخيرا، ضمن جناح جامعة الدول العربية.
وقال الدكتور سلامة وفق بيان صحفي للاتحاد الجامعات العربية، اليوم الأربعاء، إن الجامعات العربية تلعب دورا حاسما في مكافحة التغير المناخي، حيث تعد مراكزا حيوية للبحث العلمي وتطوير الحلول المستدامة، وتلتزم بتعزيز الوعي بأهمية قضايا التغير المناخي وتطبيق العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال.
وأضاف خلال المؤتمر الذي حضره مستشار الاتحاد الدكتور وليد سلامة، أن الجامعات العربية بدأت في السنوات الأخيرة بالتركيز على تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بتغير المناخ فهي تعمل على تحليل الأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وتقديم الحلول للتكيف والتخفيف من تأثيراته ويتم تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الانخراط في الأبحاث المتعلقة بالتغير المناخي وتطوير التكنولوجيا النظيفة.
وبين أن الجامعات العربية تقوم بتوفير المنصات والمنتديات لتبادل المعرفة والخبرات في قضايا التغير المناخي، حيث تنظم مؤتمرات وندوات وورشات عمل تهدف إلى جمع الخبراء والمختصين في هذا المجال لمناقشة القضايا الرئيسية وتبادل الأفكار والمعلومات الجديدة، وتتيح هذه الفعاليات للجامعات العربية تطوير الشراكات البحثية وتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي.
واعتبر الدكتور سلامة الجامعات العربية مراكزا رئيسية لتأهيل الكوادر البشرية وتعليم الأجيال القادمة حول التغير المناخي، وتقدم برامج دراسية تركز على الاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا النظيفة، وتشجع الطلاب على المشاركة في مشاريع بحثية وبرامج تطوعية متعلقة بالتغير المناخي، وبذلك تعزز الوعي والتفاعل الإيجابي مع هذه القضية العالمية.
وأوضح أن الجامعات تسعى أيضا إلى تطوير التكنولوجيا النظيفة والمستدامة وتدعم البحوث والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والزراعة المستدامة وتعمل الجامعات على تطوير تقنيات جديدة للحد من انبعاثات الغازات الضارة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
وقدم وفد الاتحاد خلال المؤتمر عرضين ضمن فعاليات المؤتمر تركزت حول الكوارث والانذار المبكر ودور الجامعات العربية في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.
--(بترا)
س ص/رق
13/12/2023 14:40:39
MENAFN13122023000117011021ID1107590370
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.