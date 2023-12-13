اتحاد الجامعات العربية يشارك بمؤتمر المناخ العالمي في دبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو سلامة، والوفد المرافق، في مؤتمر المناخ العالمي "COP28"، الذي عقد في دبي أخيرا، ضمن جناح جامعة الدول العربية.

وقال الدكتور سلامة وفق بيان صحفي للاتحاد الجامعات العربية، اليوم الأربعاء، إن الجامعات العربية تلعب دورا حاسما في مكافحة التغير المناخي، حيث تعد مراكزا حيوية للبحث العلمي وتطوير الحلول المستدامة، وتلتزم بتعزيز الوعي بأهمية قضايا التغير المناخي وتطبيق العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال.

وأضاف خلال المؤتمر الذي حضره مستشار الاتحاد الدكتور وليد سلامة، أن الجامعات العربية بدأت في السنوات الأخيرة بالتركيز على تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بتغير المناخ فهي تعمل على تحليل الأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وتقديم الحلول للتكيف والتخفيف من تأثيراته ويتم تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الانخراط في الأبحاث المتعلقة بالتغير المناخي وتطوير التكنولوجيا النظيفة.

وبين أن الجامعات العربية تقوم بتوفير المنصات والمنتديات لتبادل المعرفة والخبرات في قضايا التغير المناخي، حيث تنظم مؤتمرات وندوات وورشات عمل تهدف إلى جمع الخبراء والمختصين في هذا المجال لمناقشة القضايا الرئيسية وتبادل الأفكار والمعلومات الجديدة، وتتيح هذه الفعاليات للجامعات العربية تطوير الشراكات البحثية وتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي.

واعتبر الدكتور سلامة الجامعات العربية مراكزا رئيسية لتأهيل الكوادر البشرية وتعليم الأجيال القادمة حول التغير المناخي، وتقدم برامج دراسية تركز على الاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا النظيفة، وتشجع الطلاب على المشاركة في مشاريع بحثية وبرامج تطوعية متعلقة بالتغير المناخي، وبذلك تعزز الوعي والتفاعل الإيجابي مع هذه القضية العالمية.

وأوضح أن الجامعات تسعى أيضا إلى تطوير التكنولوجيا النظيفة والمستدامة وتدعم البحوث والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والزراعة المستدامة وتعمل الجامعات على تطوير تقنيات جديدة للحد من انبعاثات الغازات الضارة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

وقدم وفد الاتحاد خلال المؤتمر عرضين ضمن فعاليات المؤتمر تركزت حول الكوارث والانذار المبكر ودور الجامعات العربية في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

--(بترا)

س ص/رق

13/12/2023 14:40:39