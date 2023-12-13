الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الهيلينية

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الهيلينية
التاريخ
12/13/2023 2:41:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الجمهورية الهيلينية الصديقة، إيريني ريغا، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
--(بترا)
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13/12/2023 14:34:05
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