مجلس النواب يؤكد دعمه للمؤسسات الرقابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، خطا خطوات نوعية في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة.
وأضاف خلال لقائه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، الخبير في مؤسسة آدم سميث الدولية روبرت بلادون، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور عمر النبر، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن الأردن وعبر مؤسساته الرقابية حريص على مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال الرقابة على المال العام والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة.
وأكد المعايعة دعم مجلس النواب لجميع المؤسسات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد اللذان يضطلعان بجهود مميزة للحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أن المجلس لن يدخر أي جهد في إقرار تشريعات تسهم في تحقيق مبادئ المساءلة والشفافية، والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
وأشار إلى الجهود والدور الرقابي الذي تقوم به اللجان النيابية للحفاظ على المال العام، ولا سيما اللجنة المالية كونها معنية بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس بهذا الشأن.
ولفت إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز التعاون والتشاركية مع جميع المؤسسات الدولية التي لديها خبرة وفيرة في مجال الحوكمة وإصلاح القطاع العام والديمقراطية وتعزيز المؤسسات وبناء القدرات وتقييم البرامج والتصميم، مشدداً على أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية.
من جهته، أشاد النبر بالدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة، مؤكداً أهمية اتخاذ جميع الخطوات وتطوير التشريعات التي تسهم في دعم استقلالية ديوان المحاسبة والنهوض بعمله كونه ذراعا رقابيا لمجلس النواب.
من جانبه، أكد الحمادين أهمية التعاون مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن الديوان سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير آلية إعداد تقريره السنوي بما يضمن تعزيز المساءلة، إضافة إلى التركيز على بناء قدراته وتعزيز المسارات المهنية.
بدوره، أشار بلادون إلى أهمية التعاون والشراكة مع الأردن، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تؤمن بدور ديوان المحاسبة وتعزيز المساءلة بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يسعى دوماً إلى التحديث والتطوير.
وقال "لقد عقدنا اجتماعات مثمرة مع ديوان المحاسبة، واطلعنا على آليات عمله وعلى تجربته الناضجة والقوية، مشيرا إلى أن "هناك بعض الجوانب التي تحتاج الى تطوير وتحسين".
وأكد استعداده لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لديوان المحاسبة.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
13/12/2023 14:27:28
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