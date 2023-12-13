رئيس لجنة الكنائس يطالب برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)-ناشد رئيس لجنة الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم الدكتور رمزي خوري، في رسالة اليوم الأربعاء، إلى قادة ورؤساء الكنائس وممثلي المؤسسات المسيحية حول العالم بالتحرك من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف اطلاق النار في غزة وتحقيق العدالة.

وقال خوري بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، إن الواقع الصعب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معبر عن الألم والحزن جراء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، داعيا إلى الضغط من أجل وقف عاجل لاطلاق النار ووقف الظلم الممارس ضد الشعب الفلسطيني، وتذكر أطفال ونساء فلسطين الذين تعرضوا للقتل والجرح والنزوح والاعتقال من قبل إسرائيل.

وشدد على ضرورة وجود حل عادل يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، ويمنحه حقوقه المشروعة كافة، لافتا إلى قرار رؤساء وبطاركة القدس بإلغاء احتفالات عيد الميلاد في مدينة المهد بيت لحم وعدم إضاءة شجرة الميلاد التقليدية في بيت لحم واقتصار الاحتفالات على الشعائر الدينية.

وتطرق خوري في رسالته إلى استهداف الطيران الإسرائيلي للمؤسسات المسيحية والإسلامية ودور العبادة وقصف المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والمجتمعية، مضيفا أن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة آخذة في التدهور جراء الإعدامات الميدانية واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما يقوم به قطعان المستوطنين من اعتداءات على المواطنين، عدا عن المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأحياء العربية في القدس المحتلة، كما يحدث في الحي الأرمني الذي يتعرض لحملة شرسة للسيطرة عليه.

وأثنى خوري على موقف الكنائس التي نددت بالجرائم الإسرائيلية ودافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية انحيازهم لمبادئ الرحمة والمساواة والكرامة الإنسانية.

ودعا خوري جميع الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم إلى الصلاة، والعمل من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

--(بترا)

ع ح/ ف ج

13/12/2023 14:17:39

