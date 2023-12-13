تجارة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، اليوم الأربعاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، مناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات بين الغرفة والاتحاد الأوروبي، لا سيما استمرارية دعم جهود وبرامج القطاع الخاص الأردني، وتأهيل الكوادر العاملة فيه من خلال مبادرات خاصة وبرامج تدريبية عصرية ومتطورة.

وأكد الخطيب حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على بناء علاقات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم الأردن، مشيرا إلى قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين.

وقال إن الأردن والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات مميزة في شتى المجالات، وتمثل حافزا ودافعا قويا لأصحاب الأعمال لتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات عالية بما ينعكس على حجم العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن، لافتا إلى توقيع اتفاقيات بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة، واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة مستويات التبادل التجاري بين الأردن والدول الأعضاء.

وأشار إلى وجود فرص ممتازة للعمل عن كثب مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بما يحقق توازناً بين كفتي الصادرات والمستوردات، التي بلغت 2.720 مليار يورو منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي مقابل 401 مليون يورو صادرات للمملكة، مما يشير الى ضرورة بذل الجهود لزيادة الصادرات الأردنية للسوق الأوروبية.

كما أكد الخطيب رغبة القطاع الخاص الأردني في تطوير علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية من الجانب الأوروبي، مشيرا إلى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني وبما يملكه من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

من جهته، أشار تشاتزيسافاس إلى برامج الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وخاصة التدريبية، الرامية الى إيجاد فرص العمل والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد تنظيم منتدى أعمال أردني أوروبي خلال شهر نيسان من العام المقبل في الأردن، بهدف إقامة تحالفات تجارية واستثمارية بين أصحاب العمل في الاردن والاتحاد الأوروبي واستقطاب المستثمرين الأوروبيين للأردن، بمشاركة فعاليات القطاعين العام والخاص بين الجانبين وذلك لتنمية علاقاتهما الاستثمارية والتجارية.

وأكد أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للاستثمار، لافتاً الى استمرار بعثة الاتحاد الأوروبي في عملها لجهة اطلاع المستثمرين ضمن الاتحاد على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الاردن.

وأشار تشاتزيسافاس، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة هشام الدويك، والملحق لشؤون التجارة وتنمية القطاع الخاص بالمفوضية الأوروبية رودريغو فان كاتسم، إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي ستقوم بتوزيع استبانة لاستطلاع رأي القطاع الخاص حول واقع الاقتصاد الأردني.

إلى ذلك، قدم الدويك ايجازا عن غرفة تجارة عمان، والخدمات التي تقدمها للأعضاء، والأعمال التي تقوم بها ومجالات التعاون مع الغرف العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن وهذه الجهات، ومجالات الاستثمار بالمملكة والاستفادة من الميزات الاستثمارية في هذا المجال، خاصة في ظل التشريعات والقوانين الأردنية المتطورة.

ولفت الدويك إلى أن دعم وتوجيه مشاريع سيدات الأعمال من أولويات الغرفة، حيث تم تشكيل لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان، بهدف دعم وتعزيز قطاع سيدات الأعمال وتمكينه من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وتسويق منتجاتهن من خلال إقامة المعارض وتقديم خدمات متخصصة لتأهيل سيدات الأعمال.

--(بترا)

س ص/رق

13/12/2023 14:15:12