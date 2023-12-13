تجارة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، اليوم الأربعاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، مناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات بين الغرفة والاتحاد الأوروبي، لا سيما استمرارية دعم جهود وبرامج القطاع الخاص الأردني، وتأهيل الكوادر العاملة فيه من خلال مبادرات خاصة وبرامج تدريبية عصرية ومتطورة.
وأكد الخطيب حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على بناء علاقات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم الأردن، مشيرا إلى قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين.
وقال إن الأردن والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات مميزة في شتى المجالات، وتمثل حافزا ودافعا قويا لأصحاب الأعمال لتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات عالية بما ينعكس على حجم العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن، لافتا إلى توقيع اتفاقيات بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة، واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة مستويات التبادل التجاري بين الأردن والدول الأعضاء.
وأشار إلى وجود فرص ممتازة للعمل عن كثب مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بما يحقق توازناً بين كفتي الصادرات والمستوردات، التي بلغت 2.720 مليار يورو منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي مقابل 401 مليون يورو صادرات للمملكة، مما يشير الى ضرورة بذل الجهود لزيادة الصادرات الأردنية للسوق الأوروبية.
كما أكد الخطيب رغبة القطاع الخاص الأردني في تطوير علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية من الجانب الأوروبي، مشيرا إلى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني وبما يملكه من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
من جهته، أشار تشاتزيسافاس إلى برامج الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وخاصة التدريبية، الرامية الى إيجاد فرص العمل والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد تنظيم منتدى أعمال أردني أوروبي خلال شهر نيسان من العام المقبل في الأردن، بهدف إقامة تحالفات تجارية واستثمارية بين أصحاب العمل في الاردن والاتحاد الأوروبي واستقطاب المستثمرين الأوروبيين للأردن، بمشاركة فعاليات القطاعين العام والخاص بين الجانبين وذلك لتنمية علاقاتهما الاستثمارية والتجارية.
وأكد أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للاستثمار، لافتاً الى استمرار بعثة الاتحاد الأوروبي في عملها لجهة اطلاع المستثمرين ضمن الاتحاد على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الاردن.
وأشار تشاتزيسافاس، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة هشام الدويك، والملحق لشؤون التجارة وتنمية القطاع الخاص بالمفوضية الأوروبية رودريغو فان كاتسم، إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي ستقوم بتوزيع استبانة لاستطلاع رأي القطاع الخاص حول واقع الاقتصاد الأردني.
إلى ذلك، قدم الدويك ايجازا عن غرفة تجارة عمان، والخدمات التي تقدمها للأعضاء، والأعمال التي تقوم بها ومجالات التعاون مع الغرف العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن وهذه الجهات، ومجالات الاستثمار بالمملكة والاستفادة من الميزات الاستثمارية في هذا المجال، خاصة في ظل التشريعات والقوانين الأردنية المتطورة.
ولفت الدويك إلى أن دعم وتوجيه مشاريع سيدات الأعمال من أولويات الغرفة، حيث تم تشكيل لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان، بهدف دعم وتعزيز قطاع سيدات الأعمال وتمكينه من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وتسويق منتجاتهن من خلال إقامة المعارض وتقديم خدمات متخصصة لتأهيل سيدات الأعمال.
--(بترا)
س ص/رق
13/12/2023 14:15:12
MENAFN13122023000117011021ID1107590365
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