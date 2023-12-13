ترحيب عربي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 13 كانون الأول (بترا)- أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 صوتا يعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي تجاه رفض استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال في تدوينة على منصة (اكس)، إن الذين امتنعوا عن التصويت على القرار 33+10 بين معارض وممتنع يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ.
من جهته، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت الدول الأعضاء للأمم المتحدة على القرار الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية الأصوات، واعتماد القرار بتصويت 153 لصالح القرار، ومعارضة 10 دول وامتناع 23.
وأشاد الوزير الفلسطيني بمواقف الدول التي غيرت مواقفها لجهة وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال، والنساء، مشددا على أن نجاح هذا الاستفتاء الدولي على وقف إطلاق النار يترافق مع جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة الإسلامية العربية الطارئة.
وطالب الوزير بتنفيذ القرار، ووقف العدوان وتمكين إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ
13/12/2023 14:11:59
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