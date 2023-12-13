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ترحيب عربي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بغزة

12/13/2023 2:41:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 13 كانون الأول (بترا)- أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 صوتا يعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي تجاه رفض استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال في تدوينة على منصة (اكس)، إن الذين امتنعوا عن التصويت على القرار 33+10 بين معارض وممتنع يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ.
من جهته، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت الدول الأعضاء للأمم المتحدة على القرار الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية الأصوات، واعتماد القرار بتصويت 153 لصالح القرار، ومعارضة 10 دول وامتناع 23.
وأشاد الوزير الفلسطيني بمواقف الدول التي غيرت مواقفها لجهة وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال، والنساء، مشددا على أن نجاح هذا الاستفتاء الدولي على وقف إطلاق النار يترافق مع جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة الإسلامية العربية الطارئة.
وطالب الوزير بتنفيذ القرار، ووقف العدوان وتمكين إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ
13/12/2023 14:11:59

MENAFN13122023000117011021ID1107590364

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