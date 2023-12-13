النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- محمود خطاطبة - دعا ممثلو الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتخاذ كل التدابير القانونية تجاه العدوان الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، جرى بحث آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، واستكمال مناقشة الأسئلة النيايبة والردود الحكومية عليها.

واستهجن النواب صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة من تدمير ممنهج وإبادة جماعية، والذي يقف موقف المتفرج تجاه ما يدور في القطاع.

وأضافوا، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، أن المنظومة الدولية، عاجزة عن ردع جرائم وانتهاكات الكيان الغاصب، وملاحقة مرتكبيها، وما يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانا منظما ضد الأطفال الأبرياء والنساء في غزة".

وأوضحوا أن الحرب التي يفوق عدد ضحاياها من المدنيين 18 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، لا يمكن أن تكون حرب عادلة.

كما أن الحرب التي ينجم عنها تهجير قسري لأكثر من مليون إنسان من مساكنهم إلى مناطق غير آمنة، لا يمكن أن تكون دفاعا مشروعا عن النفس، ولا يمكن وصف هذه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان سوى جرائم حرب، وفقا لما ينص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبينوا أن أفضل وصف لما يحدث لحقوق الإنسان في غزة، بأنه إهدار للحقوق، وليس مجرد مساس بها أو انتهاك لها، مؤكدين أنه إعلان صريح عن طريق القوة بأن الكيان الإسرائيلي لا يعترف بالصفة الإنسانية للفلسطينيين.

وجدد النواب، الإشادة بموقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد رفض الأردن وإدانته الشديدة للمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع وبشكل مستدام.

كما أكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك ومواقفه الرافضة لأي سيناريو يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، أو نزوحهم سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، مشيدين بجهود جلالته لإنهاء هذه الحرب التي أزهقت أرواح الكثير من الأطفال والنساء، ما يشكل خرقا واضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية.

إلى ذلك، تبنى مجلس النواب بالأغلبية، مذكرة للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، وإرسالها من خلال رئاسة النواب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكان رئيس المجلس استهل الجلسة، بالقول "إن أيادي الغدر الآثمة طالت بطلا من أسود جيشنا العربي الباسل، حيث ارتقى الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي شهيدا، دفاعا عن أمن واستقرار هذا الوطن، بمواجهة عدد من المهربين على الواجهة الشمالية للمملكة، وقام مع زملائه في قوات حرس الحدود بقتل عدد منهم ودفع البقية منهم إلى الفرار".

وأضاف "أننا وإذ نرجو من العلي القدير أن يتقبل شهيدنا في أعلى منازل الجنة، لنتضرع منه تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على زميله البطل الوكيل أول سالم مفتن سالم، مؤكدين وقوفنا خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل ما تتخذه من خطوات دفاعا عن ثرى هذا الحمى، الذي سيبقى بقيادة جلالة الملك، شوكة في حلوق الطامعين، رحم الله شهيد الواجب والعزاء والمواساة لأهله الكرام وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع الصفدي "كما فقدنا قبل يومين النائب السابق عمر قراقيش، والذي كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، وكان مثالا في البذل والعطاء، فالرحمة والمغفرة لهما ".

وثمن النائب علي الخلايلة دور القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في حماية حدود المملكة ضد النشاطات التخريبية التي تستهدف أمن الأردن.

وأضاف أنه "يشعر كل منا بالأسى والألم على استشهاد أحد ضباط الصف في المنطقة الشمالية".

من جهة ثانية، تطرق النواب إلى الحادث المأساوي، الذي وقع صباح اليوم على طريق سلحوب جرش، لباص طلبة جامعيين.

على صعيد آخر، استكمل مجلس النواب مناقشة الأسئلة النيايبة والردود الحكومية عليها، خلال الجلسة الرقابية، وهي الرابعة من عمر الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر.

من جهتها، ناقشت النائب صفاء المومني، إجابة وزير الزراعة عن آلية توزيع الحطب الذي جرى تقطيعه من الأشجار في محافظة عجلون، نتيجة إنشاء مشاريع كبرى، مثل التلفريك.

وبينما اكتفى النائب فواز الزعبي برد الحكومة على سؤاله، حول النائب سليمان أبو يحيى سؤاله إلى استجواب.

وتمحور سؤال أبو يحيى حول إنشاء مشروع سياحي في العقبة من خلال اتفاقية وقعت عام 1999.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، إن الحكومة ستتابع هذه القضية بكل تفاصيلها، مؤكدا استعداد الحكومة لاطلاع مجلس النواب على كل التفاصيل.

كما ناقش النائب محمد الخلايلة، إجابة الحكومة بشأن سؤاله عن مشروع صرف صحي في منطقة الخربة السمرا.

وطالب النائب إسماعيل المشاقبة، الحكومة بالتحقيق في التعيينات والتشكيلات الإدارية في وزارة التربية.

وكان مجلس النواب، قد قرأ في بداية الجلسة سورة الفاتحة على روح الفقيد النائب السابق عمر القراقيش، والشهيد النعيمي.

--(بترا)

م خ/ف ق

13/12/2023 13:59:33