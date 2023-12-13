انتخاب اسماعيل عضواً في مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس

انتخاب اسماعيل عضواً في مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس
التاريخ
12/13/2023 2:41:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- انتخب أمين سر الاتحاد الأردني للتنس، صهيب اسماعيل، عضوا في مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس خلال الاجتماع السنوي الذي جرى أمس الثلاثاء، في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وعبر اسماعيل عن اعتزازه بتوليه هذا المنصب، مؤكداً سعيه لخدمة رياضة التنس الأردنية والآسيوية من خلال فوزه بانتخابات مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ج
13/12/2023 13:58:59
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