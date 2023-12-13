انتخاب اسماعيل عضواً في مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- انتخب أمين سر الاتحاد الأردني للتنس، صهيب اسماعيل، عضوا في مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس خلال الاجتماع السنوي الذي جرى أمس الثلاثاء، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وعبر اسماعيل عن اعتزازه بتوليه هذا المنصب، مؤكداً سعيه لخدمة رياضة التنس الأردنية والآسيوية من خلال فوزه بانتخابات مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/ف ج

13/12/2023 13:58:59