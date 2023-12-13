غراندي يشيد في منتدى جنيف بجهود الأردن وتضامنه الثابت مع اللاجئين

MENAFN - Jordan News Agency)

جنيف 13 كانون الأول (بترا)- أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في استضافة اللاجئين.

حديث غراندي جاء في كلمة له، اليوم الأربعاء، بالمنتدى العالمي للاجئين الذي يعقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا في جنيف بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال "أود أن أعرب عن خالص امتناني للدول المشاركة في عقد المنتدى، كولومبيا، وفرنسا، واليابان، والأردن، وأوغندا، لقيادتهم وتوجيهاتهم وتفانيهم في التحضير للمنتدى، والأهم من ذلك كله، لتضامنكم الثابت مع اللاجئين على مدى سنوات عديدة، كمستضيفين أو مانحين".

وأضاف غراندي "سأكون مقصراً إن لم أشكركم جلالة الملك بشكل خاص، ليس فقط على تشريفنا بحضوركم اليوم وعلى كلمتكم الرئيسة، ولكن أيضا على استضافة المملكة الطويلة للاجئين، والتي حظيتُ بشرف شهادتها عن قرب والإعجاب بها لسنوات عديدة، أثناء خدمتي في الأونروا وبموقعي الحالي، وليس فقط لأولئك الذين قدموا من العراق وسوريا في العقود الأخيرة، ولكن أيضا للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948".

وأشار إلى أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تشارك الأردن وكولومبيا وأوغندا في عقد المنتدى، فهم يمثلون البلدان المستضيفة التي قامت لعقود من الزمن وفي كثير من الأحيان مع القليل من الدعم الخارجي، بإيواء اللاجئين وحمايتهم ومساعدتهم".

وأوضح أن ديباجة اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تدعو بشكل واضح إلى التعاون الدولي لتخفيف "الأعباء الباهظة" الذي يلقيها منح حق اللجوء على عاتق البلدان المستضيفة.

وزاد غراندي "إن إحدى أقوى رسائلي إليكم اليوم هي على وجه التحديد ما يلي: لا يمكننا أن نبالغ في تقدير الدور الذي تلعبه البلدان والمجتمعات المستضيفة في إنقاذ الأرواح، ويجب ألا ننسى أبدا الثمن الذي تدفعه هذه البلدان والمجتمعات، بالنيابة عنا جميعا، عندما تقدم هذه المساعدة العالمية لخدمة الصالح العام".

وكان جلالة الملك ألقى الكلمة الرئيسة في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف، ذكّر فيها المجتمع الدولي بأنه لا يملك ترف تجاهل قضية اللاجئين والبلدان المستضيفة لهم.

--(بترا)

م ف/ف ج

13/12/2023 14:06:14