تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية الأحد المقبل

تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية الأحد المقبل
التاريخ
12/13/2023 2:41:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل وحتى الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 27 كانون الأول الحالي من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.
--(بترا)
أ ر/أ أ/ف ق
13/12/2023 13:43:29
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