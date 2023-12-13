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تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية الأحد المقبل

12/13/2023 2:41:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل وحتى الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 27 كانون الأول الحالي من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.
--(بترا)
أ ر/أ أ/ف ق
13/12/2023 13:43:29

MENAFN13122023000117011021ID1107590360

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