تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية الأحد المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل وحتى الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 27 كانون الأول الحالي من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.

--(بترا)

أ ر/أ أ/ف ق

13/12/2023 13:43:29