Thursday, 14 December 2023 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ عجلون : غرف الطوارئ جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية

12/13/2023 2:41:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 13 كانون الأول (بترا)- أعلنت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون، عن جاهزية غرف الطوارئ للتعامل مع تطورات الحالة الجوية لادامة حركة السير وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال محافظ عجلون رئيس اللجنة الدكتور قبلان الشريف، إنه جرى عقد اجتماعات مع ممثلي الدوائر المعنية من اجل التأكيد على جاهزية الآليات والكوادر وتنفيذ خطط الطوارئ والعمل بروح الفريق لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية.
ودعا الشريف المواطنين للابتعاد عن مجاري الاودية واماكن تشكل السيول أو المناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم.
--(بترا)
ع ف/ف ق
13/12/2023 13:42:17

MENAFN13122023000117011021ID1107590359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث