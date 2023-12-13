مؤسسات حقوقية فلسطينية: الاحتلال يرتكب جرائمه بوعي وعن قصد

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 13 كانون الأول (بترا) أمجد الشوا- قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إنه على الرغم من إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف النازحين على التوجه نحو مدينة رفح جنوب قطاع غزة على اعتبار أنها منطقة آمنة، إلاّ أنها واصلت واصلت قصفهم جواً وبراً ما أسفر عن استشهاد المئات منهم بينهم نساء وأطفال وعدد كبير من الجرحى خلال الأيام القليلة الماضية ما يثبت أن جيش الاحتلال يرتكب جرائمه بحق المدنيين بوعي منه وعن قصد مسبق كما

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق.

وأوضحت هذه المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك ان مساحة رفح تبلغ 64 كم مربع، وكان يقدر عدد سكانها بـ 260 ألف نسمة وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021، غير أن أعداد سكان هذه المحافظة تضاعف عدة مرات منذ بدء أوامر الإخلاء التي استهدفت سكان غزة وشمالها منذ 13 تشرين الأول الماضي.

وقالت، ان الاكتظاظ الهائل للسكان والنازحين في مساحة جغرافية محدودة يعني أن كل قصف إسرائيلي من شأنه أن يوقع أعدادًا كبيرة من الضحايا، ويعني أيضا أن الاحتلال يخدع المدنيين وأنه لا مكان آمنا في أي بقعة في قطاع غزة، وأن الاحتلال يرتكب جرائمه النكراء بحق المدنيين بوعي منه وبقصد مسبق.

ودللت على ذلك بالقصف الذي تعرض له حي الزهور وغيره من الأحياء المصنفة بأنها مناطق آمنة حيث دمرت صواريخ الطائرات الاسرائيلية منازل فوق رؤوس ساكنيها والنازحين اليها دون سابق إنذار ما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.

كما أشارت الى عشرات الآلاف في العراء بلا أي خدمات أو غذاء أو ماء ما يعني أن قطاع غزة بات منطقة منكوبة بكل المقاييس، داعية منظمات المجتمع المدني الدولية والقوى المؤثرة إلى تفعيل حراكها وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والقانوني على حكومات بلادهم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لإجبار الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما طالبت بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوقف عن سياسة استهداف المدنيين والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الى ذلك، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون داخل مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة والتي تؤوي عددا كبيرا من النازحين بعد استهدافها بقذيفتين من مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

--(بترا)

ا ش/اح

13/12/2023 13:19:53