فعاليات تضامنية في اربد مع أطفال ونساء غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 13 كانون الأول (بترا)-أطلق مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالشراكة مع الاتحاد اللوثري الخيري في الأردن، اليوم الأربعاء، رسالة تضامن مع نساء وأطفال غزة جاءت على شكل فيديو أطلقته الجامعة والاتحاد عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نظمت يوم أمس، أمسية شعرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لنصرة الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد.

وحملت الرسالة التي تضمنها الفيديو ، مجموعة من البرقيات التضامنية شارك فيها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك وشخصيات نسائية من المجتمع المحلي، عبروا فيها عن أهمية الالتفات إلى المرأة والطفل ودعم هذه الفئة من المجتمع باعتبارهما الأكثر تأثرا من هذا العدوان على غزة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن اليرموك حرصت من خلال هذا الفيديو على التعبير عن صوت طلبتها وكوادرها الرافض لهذا العدوان منذ اليوم الأول، مبينا أن اليرموك تسعى ومن خلال شركائها إلى بناء منظومة متكاملة من الجهود النوعية لمساندة الأهل في غزة باستخدام مختلف إمكاناتها وأدواتها الإعلامية والأكاديمية المتاحة.

وأكد أهمية بناء الرسائل الإعلامية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتعميق فهم الشباب للقضية الفلسطينية والدور الأردني المميز تجاه فلسطين.

من جهتها، اشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءا أساسيا في حياتنا اليومية ويتوجب استخدامها في إيصال الرسائل الإنسانية والاجتماعية، خاصة في مثل هذا الظرف الذي يمر به أهلنا في عموم فلسطين وقطاع غزة.

وأضافت أن مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، يسعى وضمن أهدافه إلى تعزيز مساهمات المرأة الفكرية في حل القضايا الوطنية والاقليمية والدولية، إلى جانب المساهمة في صياغة خطاب وطني أكثر إيجابية تجاه المرأة وقضاياها.

يذكر أن الاتحاد اللوثري الخيري – الأردن، تأسس عام 1947 وهو منظمة مستقلة، إنسانية، غير ربحية، وغير حكومية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ويعمل على تقديم المساعدة والحماية والحلول الدائمة للاجئين حول العالم، وتقديم برامج تدريبية توعوية تسهم في تنمية الرفاه الاجتماعي من خلال تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي وسبل العيش الكريم.

من جانب آخر، نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين في إربد وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد مساء أمس، وضمن فعاليات البرنامج الثقافي لنصرة الأشقاء في قطاع غزة، أمسية شعرية بعنوان "غزة رمز الصمود"، بمشاركة الشعراء عبدالرحيم جداية، سمير قديسات، محمد الحيفاوي وعصام الأشقر.

وألقى الشعراء المشاركون قصائد عبروا فيها عن الوضع الإنساني الذي يعيشه أهل قطاع غزة، وقصائد أشادت بالمقاومة وبالصمود الفلسطيني، وقصائد تغنت بالقدس والأقصى، أكدوا فيها أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين.

-- ( بترا )

أ غ /ع ع/ أ أ

13/12/2023 13:02:50

