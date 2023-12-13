فعاليات تضامنية في اربد مع أطفال ونساء غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 13 كانون الأول (بترا)-أطلق مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالشراكة مع الاتحاد اللوثري الخيري في الأردن، اليوم الأربعاء، رسالة تضامن مع نساء وأطفال غزة جاءت على شكل فيديو أطلقته الجامعة والاتحاد عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نظمت يوم أمس، أمسية شعرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لنصرة الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد.
وحملت الرسالة التي تضمنها الفيديو ، مجموعة من البرقيات التضامنية شارك فيها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك وشخصيات نسائية من المجتمع المحلي، عبروا فيها عن أهمية الالتفات إلى المرأة والطفل ودعم هذه الفئة من المجتمع باعتبارهما الأكثر تأثرا من هذا العدوان على غزة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن اليرموك حرصت من خلال هذا الفيديو على التعبير عن صوت طلبتها وكوادرها الرافض لهذا العدوان منذ اليوم الأول، مبينا أن اليرموك تسعى ومن خلال شركائها إلى بناء منظومة متكاملة من الجهود النوعية لمساندة الأهل في غزة باستخدام مختلف إمكاناتها وأدواتها الإعلامية والأكاديمية المتاحة.
وأكد أهمية بناء الرسائل الإعلامية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتعميق فهم الشباب للقضية الفلسطينية والدور الأردني المميز تجاه فلسطين.
من جهتها، اشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءا أساسيا في حياتنا اليومية ويتوجب استخدامها في إيصال الرسائل الإنسانية والاجتماعية، خاصة في مثل هذا الظرف الذي يمر به أهلنا في عموم فلسطين وقطاع غزة.
وأضافت أن مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، يسعى وضمن أهدافه إلى تعزيز مساهمات المرأة الفكرية في حل القضايا الوطنية والاقليمية والدولية، إلى جانب المساهمة في صياغة خطاب وطني أكثر إيجابية تجاه المرأة وقضاياها.
يذكر أن الاتحاد اللوثري الخيري – الأردن، تأسس عام 1947 وهو منظمة مستقلة، إنسانية، غير ربحية، وغير حكومية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ويعمل على تقديم المساعدة والحماية والحلول الدائمة للاجئين حول العالم، وتقديم برامج تدريبية توعوية تسهم في تنمية الرفاه الاجتماعي من خلال تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي وسبل العيش الكريم.
من جانب آخر، نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين في إربد وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد مساء أمس، وضمن فعاليات البرنامج الثقافي لنصرة الأشقاء في قطاع غزة، أمسية شعرية بعنوان "غزة رمز الصمود"، بمشاركة الشعراء عبدالرحيم جداية، سمير قديسات، محمد الحيفاوي وعصام الأشقر.
وألقى الشعراء المشاركون قصائد عبروا فيها عن الوضع الإنساني الذي يعيشه أهل قطاع غزة، وقصائد أشادت بالمقاومة وبالصمود الفلسطيني، وقصائد تغنت بالقدس والأقصى، أكدوا فيها أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين.
-- ( بترا )
أ غ /ع ع/ أ أ
13/12/2023 13:02:50
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