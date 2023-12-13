اختتام التدريب الإقليمي لمحاكاة الاستجابة للطوارئ الإنسانية متعددة التخصصات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- اختتمت في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، تدريب محاكاة الاستجابة للطوارئ الإنسانية متعددة التخصصات بالتعاون من منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وجامعة هارفرد، الذي عقد خارج مدينة بوسطن الأميركية للمرة الأولى واستضافه الأردن.

ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، في كلمة له خلال حفل التخريج، أهمية النهوض بعلم وممارسة الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال البحث والتعليم، لتخفيف المعاناة الإنسانية في الحروب والكوارث، من خلال إجراء أبحاث متعددة التخصصات قائمة على الممارسة، يمكن من خلالها لصانعي السياسات والعلماء والمنظمات غير الحكومية استخدامها لتحسين فعالية الاستراتيجيات الإنسانية للإغاثة والحماية والوقاية، وتثقيف وتدريب الجيل القادم من قادة العمل الإنساني.

وأشاد البلبيسي بدور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالمشاركة في تصميم التدريب ورفده بـ 107 من المتطوعين من ذوي التخصصات الطبية من جامعات أردنية، مؤكداً أن مشاركتهم في التدريب جعلتهم نواة للتطوع في حالات الاستجابة للطوارئ الإنسانية على المستوى المحلي.

وشارك في التدريب 21 مهنياً أردنياً من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومديرية السلامة البيئية في وزارة الدخلية ومديرية الأمن العام (الدفاع المدني والشرطة الملكية لحماية البيئة).

كما شارك بالتدريب 50 ممثلا من منظمات دولية غير حكومية، بالإضافة إلى أكثر من 100 متطوع من طلاب الكليات الصحية من الجامعات الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية ومؤتة/ الجناح العسكري "كلية الأميرة منى للتمريض".

من جهتها، أشارت المسؤولة الإقليمية لكوادر الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة سمر المتوكل، إلى أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج يتمثل في تدريب قادة المستقبل في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، لتسليحهم بالمهارات اللازمة للتأهب للأزمات الإنسانية المعقدة والاستجابة لها بفاعلية وكفاءة.

وأوضحت المتوكل، أن هذا الحدث ليس مجرد عملية تدريبية بل هو خطوة بالغة الأهمية نحو إقامة شبكة عالمية من المهنيين المهرة العاملين في المجال الإنساني المستعدين لمواجهة تحديات المنطقة، في عالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم.

يُذكر أن البرنامج التدريبي الذي استمر 13 يوما بشقيه النظري والعملي، هو نتاج تعاون مع مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية وأساتذة جامعيين وخبراء متخصصين.

وأتاح التدريب للمشاركين من خلال العروض التقديمية وتمارين المحاكاة النظرية والتطبيقية، التعرف على أطر العمل الرئيسة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان وسبل العيش ومعايير القانون الإنساني الدولي، خاصة القضايا العملية التي تنشأ في الميدان، مثل الأمن الشخصي وأمن الفريق والتقييمات السريعة وتطبيق المعايير الدنيا للأمن الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي والنُّهُج التنفيذية للعلاقات مع الجهات العسكرية في الأوضاع الإنسانية.

كما أتاح التدريب، اكتساب المشاركين المعرفة الشاملة بشأن المجال الإنساني من خلال تمرين المحاكاة الميداني في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، حيث عاشوا في سيناريو معقد للكوارث والنزاعات يُتيح للعاملين في المجال الإنساني فرصة نادرة للانغماس التام في تجربة العمل في حالة طوارئ إنسانية.

--(بترا)

وز/أ أ/ف ج

13/12/2023 12:50:12