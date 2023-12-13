الغذاء والدواء: العمل على استكمال متطلبات اعتماد المؤسسة كجهة رقابية عالميًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا) - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة تعمل على استكمال متطلبات اعتمادها النهائي كجهة رقابية مرجعية عالميًا عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية لتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية "who GPT" والوصول إلى مستوى نضج متقدم، كون المؤسسة أول منظومة رقابية في المنطقة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء.

جاء ذلك خلال لقاء مع ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر المنظمة لمتابعة آخر مستجدات مشروع اعتمادها النهائي كجهة رقابية مرجعية عالميا ومناقشة مراحله المقبلة والمتطلبات الخاصة بكل مرحلة والمعيقات وسبل تذليلها.

وقال مهيدات، إن المؤسسة تعتزم متابعة جهودها النوعية في هذا النهج تحقيقا لرؤية المؤسسة الشاملة في التميز والريادة عالميا في منظومة الرقابة والإشراف التنظيمي على الدواء والغذاء والمواد ذات العلاقة، لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية للأدوية بما يدعم الصناعة الدوائية الوطنية وفرص تنافسيتها حول العالم ويفتح أسواقًا خارجية أمامها ويعزز جلب الاستثمار.

وأشار إلى أن المؤسسة تسير باتجاه التطوير والتحديث من حيث تعزيز الكوادر الفنية وتعزيز عملية تسجيل الأدوية والمطاعيم وتسريع عملية الأتمتة واعتماد مختبراتها لتكون أول مختبرات معتمدة من قبل المنظمة في المنطقة وتعزيز الإطار التشريعي بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها حاليا، مبديا التزام المؤسسة وإرادتها الصلبة في مواصلة تحقيق المتطلبات الخاصة بالاعتمادية.

وثمن مهيدات دور منظمة الصحة العالمية المحوري في الدعم الفني الموصول للمؤسسة وجهودها الملموسة في تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين لتنفيذ برامج العمل المشترك.

من جانبها، أعربت الدكتورة الراعبي عن اعتزازها بالتزام المؤسسة في تحقيق متطلبات منظمة الصحة العاليمة وتوصياتها والعمل سوياً من أجل تجويد وتطوير أداء المنظومة بأكملها، الذي بدوره سوف ينعكس ايجاباً على الدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه المؤسسة، وبالتالي تصبح مؤهلة لبلوغ إلى مستوى النضج الثالث أو الرابع لتنظيم الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة.

واشارت الى أنها بذلك تكون مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات الرقابية المرجعية في العالم والذي يُعد اعترافا بقوة المؤسسة وسيسهم ايضا في جذب مزيد من الاستثمارات في السوق الدوائي الأردني، ويفتح آفاقا تصديرية للأدوية الأردنية بالأسواق الخارجية، وهو ما يتماشى مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي 2022 للأردن.

--(بترا)

ع د/أ أ / س س

13/12/2023 12:35:02