إشادة أممية بتقرير جماعة عمان لحوارات المستقبل حول الأوضاع الصحية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول(بترا)- أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، بجهود الجماعة في تسليط الضوء على الوضع الصحي في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع.

وكانت الجماعة رفعت تقريرا لمكتب المنظمة مكتوبان وآخر مصورا حول الواقع الصحي في قطاع غزة، وصفته المنظمة بالشامل، ويظهر

المأساة والوضع الصحي الذي لا يزال يتكشف في قطاع غزة مع استمرار العدوان.

وقالت الراعبي في رسالة نقلتها الجماعة، إن النظام الصحي في قطاع غزة، يتعرض لضغوط هائلة مع انعدام الوقود والإمدادات تقريبًا، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية كل ساعة خاصة بسبب الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب، وتراجع قدرات النظام الصحي على الاستجابة لتلك الاحتياجات بشكل كبير.

وأضافت أنه مع مواجهة الناس في قطاع غزة لنقص الغذاء وسوء التغذية والطقس البارد، أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بما في ذلك أمراض الإسهال، وأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجلد.

واوضحت الراعبي أن تفشي الأمراض والاوبئة في القطاع يشكل مصدر قلق كبير للمنظمة بسبب الحرب، وانعكاسات ذلك أيضا المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السرطان، ويحتاجون إلى الدواء اللازم دون تأخير.

وأكدت أن المنظمة تستجيب بالاشتراك مع السلطات الصحية في قطاع غزة وشركائها، للأزمة من أجل تخفيف المعاناة، بما في ذلك رعاية الصدمات والاحتياجات الصحية الأساسية وعلاج الحالات الطارئة والأمراض المزمنة.

وأشارت إلى دور المنظمة في تنسيق إجلاء الأطفال المصابين بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر والأردن، والأطفال الخدج ومنخفضي الوزن عند الولادة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وشركاء الأمم المتحدة، من مستشفى الشفاء إلى المستشفى الإماراتي في جنوب غزة.

وشددت الراعبي في رسالتها لجماعة عمان لحورات المستقبل، على عدد من الدعوات التي تتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وأهمها وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.

--(بترا)

ف ج

13/12/2023 12:31:26