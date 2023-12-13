إشادة أممية بتقرير جماعة عمان لحوارات المستقبل حول الأوضاع الصحية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول(بترا)- أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، بجهود الجماعة في تسليط الضوء على الوضع الصحي في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع.
وكانت الجماعة رفعت تقريرا لمكتب المنظمة مكتوبان وآخر مصورا حول الواقع الصحي في قطاع غزة، وصفته المنظمة بالشامل، ويظهر
المأساة والوضع الصحي الذي لا يزال يتكشف في قطاع غزة مع استمرار العدوان.
وقالت الراعبي في رسالة نقلتها الجماعة، إن النظام الصحي في قطاع غزة، يتعرض لضغوط هائلة مع انعدام الوقود والإمدادات تقريبًا، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية كل ساعة خاصة بسبب الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب، وتراجع قدرات النظام الصحي على الاستجابة لتلك الاحتياجات بشكل كبير.
وأضافت أنه مع مواجهة الناس في قطاع غزة لنقص الغذاء وسوء التغذية والطقس البارد، أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بما في ذلك أمراض الإسهال، وأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجلد.
واوضحت الراعبي أن تفشي الأمراض والاوبئة في القطاع يشكل مصدر قلق كبير للمنظمة بسبب الحرب، وانعكاسات ذلك أيضا المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السرطان، ويحتاجون إلى الدواء اللازم دون تأخير.
وأكدت أن المنظمة تستجيب بالاشتراك مع السلطات الصحية في قطاع غزة وشركائها، للأزمة من أجل تخفيف المعاناة، بما في ذلك رعاية الصدمات والاحتياجات الصحية الأساسية وعلاج الحالات الطارئة والأمراض المزمنة.
وأشارت إلى دور المنظمة في تنسيق إجلاء الأطفال المصابين بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر والأردن، والأطفال الخدج ومنخفضي الوزن عند الولادة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وشركاء الأمم المتحدة، من مستشفى الشفاء إلى المستشفى الإماراتي في جنوب غزة.
وشددت الراعبي في رسالتها لجماعة عمان لحورات المستقبل، على عدد من الدعوات التي تتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وأهمها وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.
--(بترا)
ف ج
13/12/2023 12:31:26
MENAFN13122023000117011021ID1107590354
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