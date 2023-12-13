إقليم البترا يبحث إقامة مشاريع ونشاطات مع بيت الأنباط في القرية الثقافية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 13 كانون الاول (بترا) - التقى رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات اليوم الاربعاء الهيئة الادارية للهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري "بيت الأنباط" لبحث إقامة مشاريع ونشاطات مشتركة بين الجهتين.
واطلع البريزات خلال اللقاء على إنجازات الهيئة، وتطلعاتها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها.
وقال البريزات إن السلطة تهدف بشكل جاد وحقيقي إلى تعزيز التراث الثقافي والحضاري في البترا، والحفاظ عليه من خلال التوجه لإقامة مشاريع مختلفة في هذا المجال.
ولفت البريزات إلى إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في القرية الثقاقية خلال الفترة المقبلة وإيجاد مساحة لمشروع دار شقيلة للأزياء والصناعات الثقافية الذي تعمل عليه الهيئة في القرية، وهو مشروع يقدم منتجاً ثقافياً يحمل خصوصية الأنباط.
وأبدت رئيسة الهيئة الدكتورة ناديا الطويسي استعداد الهيئة للتعاون مع السلطة في جميع المجالات التي تخدم العملية التنموية والثقافية في البترا.
وتهدف المشاريع المقترحة إلى تدريب أبناء المجتمعات المحلية، وتشغيلهم، وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، بالإضافة إلى توفير منتج سياحي جديد يطيل من أمد إقامة السائح في البترا.
يُشار إلى أن الهيئة تأسست في عام 1997 وتعتمد في جهودها وبرامجها وأنشطتها على الجهد التطوعي، وتتمثل أهدافها المركزية في المساهمة في تطوير الحياة الثقافية في الأردن بالتركيز على إبراز أهمية التنمية الثقافية وتعزيز الوعي بأهمية التراث الحضاري والتواصل بين الثقافات الإنسانية وتتخذ من ذكرى العرب الأنباط اسماً لها.
--(بترا)
دط / س س
13/12/2023 12:31:14
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