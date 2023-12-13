إقليم البترا يبحث إقامة مشاريع ونشاطات مع بيت الأنباط في القرية الثقافية

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 13 كانون الاول (بترا) - التقى رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات اليوم الاربعاء الهيئة الادارية للهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري "بيت الأنباط" لبحث إقامة مشاريع ونشاطات مشتركة بين الجهتين.

واطلع البريزات خلال اللقاء على إنجازات الهيئة، وتطلعاتها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها.

وقال البريزات إن السلطة تهدف بشكل جاد وحقيقي إلى تعزيز التراث الثقافي والحضاري في البترا، والحفاظ عليه من خلال التوجه لإقامة مشاريع مختلفة في هذا المجال.

ولفت البريزات إلى إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في القرية الثقاقية خلال الفترة المقبلة وإيجاد مساحة لمشروع دار شقيلة للأزياء والصناعات الثقافية الذي تعمل عليه الهيئة في القرية، وهو مشروع يقدم منتجاً ثقافياً يحمل خصوصية الأنباط.

وأبدت رئيسة الهيئة الدكتورة ناديا الطويسي استعداد الهيئة للتعاون مع السلطة في جميع المجالات التي تخدم العملية التنموية والثقافية في البترا.

وتهدف المشاريع المقترحة إلى تدريب أبناء المجتمعات المحلية، وتشغيلهم، وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، بالإضافة إلى توفير منتج سياحي جديد يطيل من أمد إقامة السائح في البترا.

يُشار إلى أن الهيئة تأسست في عام 1997 وتعتمد في جهودها وبرامجها وأنشطتها على الجهد التطوعي، وتتمثل أهدافها المركزية في المساهمة في تطوير الحياة الثقافية في الأردن بالتركيز على إبراز أهمية التنمية الثقافية وتعزيز الوعي بأهمية التراث الحضاري والتواصل بين الثقافات الإنسانية وتتخذ من ذكرى العرب الأنباط اسماً لها.

--(بترا)

دط / س س

13/12/2023 12:31:14