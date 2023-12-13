محمد صبحي يشكر التليفزيون المصري والمخرج عمرو عابدين.. اعرف السبب

(MENAFN
- Youm7) عبرالفنان الكبير محمد صبحي عن سعادته بعرض مسلسله " فارس بلا جواد " بداية من اليوم 13 ديسمبر علي قناة النيل للدراما في تمام الساعة السادسة مساءً ويُعاد الساعة الثانية صباحاً والعاشرة صباحاً.
ووجه الفنان الكبير الشكر للتليفزيون المصري وللمخرج الكبير عمروعابدين رئيس قناة النيل للدراما عبر صفحته الرسمية قائلا : أنا في قمة سعادتي لاستجابة قناة النيل للدراما لطلب الجماهير بإذاعة مسلسل فارس بلا جواد، فكل الشكر للتليفزيون المصري والمخرج عمرو عابدين.
مسلسل " فارس بلا جواد " تاريخي يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر وهو من تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب محمد البغدادي ، وتم عرضه لأول مرة في رمضان 2002م، وهو من إخراج أحمد بدر الدين، وقام ياسر عبد الرحمن بتلحين الموسيقى التصويرية للمسلسل، وشارك في بطولته كم كبير من النجوم منهم جميل راتب وسيمون وأشرف عبد الغفور ، هناء الشوربجي ، شعبان حسين ، رندا ، وفاء عامر ، دنيا عبد العزيز ، أمل إبراهيم ، خليل مرسي ، صفاء الطوخي ، محمد ابوداوود ، مها أبو عوف ، عهدي صادق ، يوسف فوزي ، محمود أبو زيد ، عبد الله مشرف .
واستلهمت قصة المسلسل من قصة حياة الكاتب المصري حافظ نجيب الذي لقب بالأديب المحتال، كذلك تناول المسلسل الإحتلال الإنجليزي لمصر وكذلك بدايات الصراع العربي الإسرائيلي.
تعرض المسلسل للهجوم من العديد من الجهات من خارج وداخل مصر وأثار الكثير من الجدل، واتهمته الخارجية الإسرائيلية بمعاداة السامية، وذلك لسرده الأحداث المتعلقة بكتاب بروتوكولات حكماء صهيون، مما هدد بوقف عرض المسلسل، ولكن في النهاية وضع تنويه في بداية تتر المسلسل بعدم ضرورة ارتباط جميع أحداثه بأحداث واقعية.
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