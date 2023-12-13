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محمد صبحي يشكر التليفزيون المصري والمخرج عمرو عابدين.. اعرف السبب

12/13/2023 2:34:40 PM
(MENAFN- Youm7) عبرالفنان الكبير محمد صبحي عن سعادته بعرض مسلسله " فارس بلا جواد " بداية من اليوم 13 ديسمبر علي قناة النيل للدراما في تمام الساعة السادسة مساءً ويُعاد الساعة الثانية صباحاً والعاشرة صباحاً.

ووجه الفنان الكبير الشكر للتليفزيون المصري وللمخرج الكبير عمروعابدين رئيس قناة النيل للدراما عبر صفحته الرسمية قائلا : أنا في قمة سعادتي لاستجابة قناة النيل للدراما لطلب الجماهير بإذاعة مسلسل فارس بلا جواد، فكل الشكر للتليفزيون المصري والمخرج عمرو عابدين.

مسلسل " فارس بلا جواد " تاريخي يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر وهو من تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب محمد البغدادي ، وتم عرضه لأول مرة في رمضان 2002م، وهو من إخراج أحمد بدر الدين، وقام ياسر عبد الرحمن بتلحين الموسيقى التصويرية للمسلسل، وشارك في بطولته كم كبير من النجوم منهم جميل راتب وسيمون وأشرف عبد الغفور ، هناء الشوربجي ، شعبان حسين ، رندا ، وفاء عامر ، دنيا عبد العزيز ، أمل إبراهيم ، خليل مرسي ، صفاء الطوخي ، محمد ابوداوود ، مها أبو عوف ، عهدي صادق ، يوسف فوزي ، محمود أبو زيد ، عبد الله مشرف .


واستلهمت قصة المسلسل من قصة حياة الكاتب المصري حافظ نجيب الذي لقب بالأديب المحتال، كذلك تناول المسلسل الإحتلال الإنجليزي لمصر وكذلك بدايات الصراع العربي الإسرائيلي.

تعرض المسلسل للهجوم من العديد من الجهات من خارج وداخل مصر وأثار الكثير من الجدل، واتهمته الخارجية الإسرائيلية بمعاداة السامية، وذلك لسرده الأحداث المتعلقة بكتاب بروتوكولات حكماء صهيون، مما هدد بوقف عرض المسلسل، ولكن في النهاية وضع تنويه في بداية تتر المسلسل بعدم ضرورة ارتباط جميع أحداثه بأحداث واقعية.







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