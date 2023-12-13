فيلم شماريخ يحصد 7 ملايين ونصف فى أول أسبوع عرض بدور السينما

MENAFN - Youm7) حصد فيلم "شماريخ" للفنان آسر ياسين وأمينة خليل حتى الآن إيرادات بلغت 7 ملايين و475 ألفا و805 جنيهات، في أول أسابيع بالسينمات المختلفة.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

ويشهد فيلم "شماريخ" ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي تحدث عنه آسر ياسين خلال لقائه مع منى الشاذلي في برنامج معكم، قائلاً: "اتعرفنا على بعض في مسلسل بـ 100 وش، وعلى آخر المسلسل بقينا أصحاب جدا، وحتى لما خلصنا تصوير كنا بنسأل على بعض، واتوطدت علاقتنا ببعض وقعدتنا كانت أخوية، وهو ابن بلد وجدع جدا".

واستكمل عمرو سلامة: "وفاة مصطفى درويش كانت في نص الفيلم، وأنا كنت وقتها في معاينة تصوير وكان هو كاتبلى قبل وفاته تعليق على منشور عندى وملحقتش أرد عليه، ولقيت تليفون جالى بوفاته وقعدت شوية على ما استوعبت الخبر، فكان الموضوع مرعب جدا".

وأضاف عمرو سلامة: "مشاركة مصطفي درويش كان ترشيحا من آسر ياسين ولما عرضنا عليه الدور، اتكلمت معاه أكتر وعرفت كتير عن حياته وأسرته، ولما دخلنا تصوير الفيلم لقيت كيميا جميلة بين آسر ومصطفى".

وأشار عمرو سلامة إلى أن مصطفى درويش كان متبقى له مشاهد تصوير وظل أسبوعين أو ثلاثة لم يستطع أن يفكر في الفيلم لعدم تصديقه ما حدث من الناحية الإنسانية، وقام بعد ذلك بتغييرات في مشاهد وحلينا المشكلة بحيل رهيبة، وما كنتش عاوز أشيل مشاهد له من الفيلم عشان يفضل مصطفى موجود على قد ما أقدر تكريما له".