ناهد السباعى توجه رسالة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقى وتدعو لها (صور)

MENAFN - Youm7) حرصت الفنانة ناهد السباع على توجيه رسالة لوالدتها الراحلة والدعاء لها بعد مرور الأسبوع الأول على وفاتها، حيث نشرت السباعى مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها على حسابها بموقع انستجرام، وكتبت:"حبيبتي وأمي وصاحبتي وبنتي وكل حياتي، اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى يوم الثلاثاء الماضى عن عمر يناهز 73 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية، وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين، فيما غابت ابنتها ناهد السباعى عن وداعها بسبب سفرها خارج البلاد وعدم استطاعتها السفر لعدم وجود طيارات فى وقت الوفاة، ولكن ناهد تلقت العزاء بعد ذلك فى حضور حشد كبير من الفنانين والاعلاميين.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ إن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".

ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقىناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقىناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقىناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقىناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى