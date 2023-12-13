أحمد حلمى يروى قصة اسم شقيقه: أخي أخذ اسمي وأخذت أنا اسمه

MENAFN - Youm7) روى النجم أحمد حلمى قصة تسمية شقيقه الراحل خالد بهذا الاسم رغم رغبة والده في تسميته أحمد، وكتب حلمى القصة على صفحته بموقع فيس بوك والتي جاء فيه أنه عند ولاده أخيه الأكبر كانت رغبة الأم في تسميته أحمد فيما كان الأب يريد تسميته خالد لأنه ندر أن أول مولود له سيسميه خالد، فيما أصرت الأم بعد ذلك على أن المولود الثانى ستطلق عليه اسم أحمد، ليكون أخذ أحمد حلمى اسم أخيه وأخذ أخيه اسمه".

احمد حلمى وشقيقه الراحل

وكان خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضى، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.

وتلقى أحمد حلمى العزاء في شقيقه خالد يوم الأحد الماضى بحضور حشد كبير من الفنانين، حيث حرص على مواساه حلمى وتقديم واجب العزاء كلاً من: المنتج محمد السعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، كريم عبد العزيز، محمد هنيدى، ياسمين عبد العزيز، محمد حماقى، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، هشام ماجد، يسرا، منة شلبى، عمرو يوسف، أحمد السعدنى

وحضر العزاء أيضاً مصطفى شعبان، لبلبة، جمال سليمان، سيد رجب، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جومانة مراد، دنيا عبد العزيز، المخرج معتز التوني، ماجد المصرى، أشرف زكي، مصطفى قمر، محمد ثروت، أيمن عزب، المخرج عمرو عرفة، المؤلف أيمن بهجت قمر، دينا، السيناريست عمرو محمود ياسين، لاعب الزمالك شيكابالا، المخرج وائل إحسان وعدد آخر من الفنانين.