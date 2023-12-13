أغير عليك من اللى يحبك أبراج تخشى الدخول فى الحب من شدة الغيرة

(MENAFN
- Youm7) أحيانا نجد أن عدد كبيرمن الشخصيات غيرمرتبطة لعدة أسباب، ويمكن أن تكون غيرحقيقية لبعض الأشخاص، ومن خلال علم الأبراج يستعرض" اليوم السابع" خلال السطورالتالية أبراج ترفض الدخول في العلاقة خوفًا من عدم تحمل غيرتهم على الحبيب وفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي خبير علم الأبراج.
أبراج شديدة الغيرة
أبراج تخشى الدخول في علاقة خوفًا من عدم تحمل غيرتهم على الشريك: برج الأسد:
برج الأسد من الأبراج النارية شديدة العصبية سريع الإنفعال، لكنه شخصية رومانسية عاشقة للحب، بالرغم من ذلك
يخشى الدخول في علاقة تخوفًا غيرته الشديدة على شريك حياته، فمولود الأسد لا يشغله أي شخص فالغيرة الصادرة تكون على شريك حياته وليس على الأشخاص.
برج الحمل:
برج الحمل ، دائمًا يهرب من الدخول في أي علاقة تخوفًا من الغيرة، وفي حالة دخوله في علاقة يقوم بترك شريك حياته في حالة تصرفه أي تصرف يتسبب في غيرته، لذا يظل برج الحمل سنجل لفترات طويلة ولكن بمزاجه .
برج الثور:
أنثي الثورمن أكثر الشخصيات الغيورة سريعة الانفعال وعدم التحكم في رد الفعل، لذا يفضل أن يستغني عن الدخول في أي علاقة مقابل أن يحصل على راحة البال، وهذا ما تفضله
أنثي الثور.
برج العذراء:
برج العذراء من الأبراج التي لا يمكنها التعايش في قصة حب تخوفًا من الفشل قبل البداية، فهو شخصية غيورة على شريك حياته .
شخصية غيورة
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