أغير عليك من اللى يحبك أبراج تخشى الدخول فى الحب من شدة الغيرة

MENAFN - Youm7) أحيانا نجد أن عدد كبيرمن الشخصيات غيرمرتبطة لعدة أسباب، ويمكن أن تكون غيرحقيقية لبعض الأشخاص، ومن خلال علم الأبراج يستعرض" اليوم السابع" خلال السطورالتالية أبراج ترفض الدخول في العلاقة خوفًا من عدم تحمل غيرتهم على الحبيب وفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي خبير علم الأبراج.





أبراج شديدة الغيرة





أبراج تخشى الدخول في علاقة خوفًا من عدم تحمل غيرتهم على الشريك: برج الأسد:



برج الأسد من الأبراج النارية شديدة العصبية سريع الإنفعال، لكنه شخصية رومانسية عاشقة للحب، بالرغم من ذلك

يخشى الدخول في علاقة تخوفًا غيرته الشديدة على شريك حياته، فمولود الأسد لا يشغله أي شخص فالغيرة الصادرة تكون على شريك حياته وليس على الأشخاص.

برج الحمل:



برج الحمل ، دائمًا يهرب من الدخول في أي علاقة تخوفًا من الغيرة، وفي حالة دخوله في علاقة يقوم بترك شريك حياته في حالة تصرفه أي تصرف يتسبب في غيرته، لذا يظل برج الحمل سنجل لفترات طويلة ولكن بمزاجه .

برج الثور:

أنثي الثورمن أكثر الشخصيات الغيورة سريعة الانفعال وعدم التحكم في رد الفعل، لذا يفضل أن يستغني عن الدخول في أي علاقة مقابل أن يحصل على راحة البال، وهذا ما تفضله

أنثي الثور.

برج العذراء:

برج العذراء من الأبراج التي لا يمكنها التعايش في قصة حب تخوفًا من الفشل قبل البداية، فهو شخصية غيورة على شريك حياته .

شخصية غيورة