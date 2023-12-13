لو ابنك عنيد وعندك فرح.. إتيكيت التعامل فى المناسبات منعًا للاحراج

MENAFN - Youm7) الطفل العنيد هو في الأساس طفل يحمل صفات حسنه كثيرة لا تستطيع أسرته تفهمها و التعامل معها و تنميتها، مثل الذكاء وسرعة البديهة وقوة الشخصية، ولتقوية وتنمية هذه الصفات يحتاج الطفل لأسرة واعيه متفهمه على منهج حياتي يعزز قدرات الطفل، ولكن قد نجد الأمهات تأمر وتنهي وتحتاج من طفلها أن يكون دائمًا مطيعًا وخجولا فقط، ولا يقوم بالرد ولا بمناقشتها وإذا قام بعكس ذلك يصبح طفلا غير مهذبًا.

هذا ما يجعل الطفل عنيدا بسبب التربية الخاطئة وبسبب أن الأسرة تحمل نتيجة التربية الخاطئة على الطفل وتريد منه الحلول، لذا تواصل" اليوم السابع" مع هالة العزب خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية، لمعرفة إتيكيت التعامل مع الطفل العنيد في المناسبات منعًا لتعرض الأم للإحراج.

الطفل العنيد







قالت خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية في حديثها لـ اليوم السابع:" إذا اخفقت الأم في الحوار مع الطفل العنيد فقد تعتبرها إهانة لها وقد تقوم برفع الصوت والضرب في كثير من الأحيان وهذا يجعل الطفل أكثر عندًا، و من الأمور الهامة أيضًا الشكوى الدائمة وتسليط الضوء على الأخطاء والتحدث عنها

وخصوصا في التجمعات والمناسبات مع الأهل والأصدقاء.

وتابعت: في المناسبات يحب الطفل مقابلة العائلة، والمصافحة الودودة والكلمات الراقية وإنما نجد الأم بمجرد الجلوس معهم لا تجد حوارا تتحدث فيه غير شقاوة طفلها وكيف أنه عنيد بشكل مبالغ فيه، فتجد الطفل بدلا من أن يسعد بالمناسبة وبمقابلة عائلته يشعر بالحزن الداخلي والعدائية تجاههم ويضطر لحفظ ماء وجهه فيقوم بتنفيذ ما تقوله الأم للأسف

وقالت:"على الأم أن تتعامل مع طفلها على أنه شخص كبير وواعيًا فالعناد عند الأطفال يحتاج صبر ومجهود وتربية صحيحة وقراءات متعددة في علاج العناد، ففي الأفراح نجد الأطفال يستخدمون كاميرات التليفون بتصويرالعريس و العروس وتصوير أنفسهم بدون هدف ولمجرد اللعب، فعلي الأم أن تتحدث مع طفلها بأن هناك وقت مخصص للتصوير، ولا يصح التصوير في أي وقت وتقوم بتخييره أن نترك شحن الهاتف للتصوير أو يلعب بألعاب الموبايل وقت قليل، بهذه الحيلة سيجد الطفل مبتغاه في تنفيذ ما يريد ويجد نفسه أيضاً أمام خيارين لا ثالث لهم فسيختار الأقراب لاحتياجاته في هذه اللحظة.

وتقول: "أما بالنسبة للرقص فوق المقاعد والركض بين الطرقات في القاعة فهذا الطفل يحتاج لأم هادئة لا تهتم بمن حولها بالقدر الكبير برأيهم فيها في طفلها وبنصائحهم غير المدروسة، وإنما تهتم بأن تقول لطفلها، ما رأيك أن ترقص على الأرض حتي لا تتأذي وتسقط من على المقعد ولأن القائمين على المكان سيرفضون تصرفك وهكذا من مبررات ستقنع الطفل وينزل، أما الجري بين طرقات القاعة فهو أمرغير محبب للموجودين ويضر بشكل المناسبة

وتقول :"في حالة إذا كان الطفل في حالة تحتاج إلى طبيب معالج فلا تخاطري وتذهبي به إلي مناسبة عامة وإنما يمكنك الإعتذار برقي أو قبول الدعوة وترك الطفل في المنزل مع متخصصه أوفي منطقة مخصصة للأطفال على ألا تُطيلي الابتعاد عنه والعودة من المناسبة بسرعة





التعامل مع الطفل العنيد