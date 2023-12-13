خطوات سهلة وبسيطة للعناية بنظافة الأرضيات الفينيل

(MENAFN
- Youm7)
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أرضيات الفينيل لأنها منخفضة الصيانة ومريحة للمشي عليها، ومقاومة للماء، ولكن نظافتها والحفاظ على مظهرها يحتاج اهتماما خاصا.
فى السطور التالية نقدم لك دليل العناية بهذا النوع من الأرضيات، والذي يتضمن 8 نصائح خاصة وحيلًا فريدة وفقًا لما ذكره موقع" kenningtonflooring".
أرضيات الفينيل
1. تنظيف يومي:
- استخدمي مكنسة ناعمة أو ممسحة جافة لإزالة الغبار والأوساخ اليومية.
- يمكنكِ أيضًا استخدام مكنسة كهربائية برأس مرن لشفط الأوساخ بلطف.
2. تنظيف رطب:
- قومي بتنظيف الأرضيات بقطعة قماش ناعمة مبللة بمحلول تنظيف لطيف وغير قلوي.
- تجنبي استخدام الماء الساخن أو المنظفات القوية التي قد تتسبب في تلف الطبقة العلوية للأرضية الفينيل.
- تأكدي من مسح الأرضية بلطف ودون ترك أي تجمعات للماء.
3. معالجة البقع:
- للتعامل مع البقع، استخدمى قطعة قماش نظيفة مبللة بمحلول منظف معتدل. قد تحتاجين إلى فرك البقعة بلطف لإزالتها.
- تجنبي استخدام المنظفات الكيميائية القوية أو الممرات المعدنية الصلبة التي قد تتسبب في تلف الأرضية.
4. حماية الأرضية:
- استخدمي سجادة أو حصيرة في مناطق الدخول الرئيسية للمنزل لامتصاص الأوساخ والرطوبة قبل الوصول إلى الأرضية الفينيل.
- قومي بوضع وسائد أو قوائم تحت الأثاث الثقيل لتقليل الخدوش والضغط على الأرضية.
5. تجفيف السوائل:
- في حالة سقوط السوائل على الأرضية، قومى بتجفيفها فورًا باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- تجنبي ترك السوائل على الأرضية لفترة طويلة، حيث يمكن أن تتسبب في تلف الأرضية.
6. تجنب الخدوش:
- تجنبي سحب الأثاث أو الأشياء الثقيلة على الأرضية الفينيل، فقد تتسبب في خدوش.
- استخدمي وسائد أو قوائم تحت الأثاث لتقليل الاحتكاك والخدش عند التحريك.
7. الحماية من الشمس:
- استخدمي الستائر أو الستائر الطويلة لحماية الأرضية الفينيل من أشعة الشمس المباشرة المفرطة، حيث يمكن أن تتسبب في تلاشي اللوان الأرضية.
8. التعامل الحذر:
- تجنبي استخدام المواد الكيميائية القوية مثل الأسيتون أو المبيضات على الأرضية الفينيل، فقد تتسبب في تلفها.
- كما تجنبي استخدام الأدوات الحادة أو الصلبة التي قد تخدش الأرضية.
من المهم الاهتمام بالعناية اليومية بالأرضية الفينيل وتوخي الحذر لتجنب التلف. باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحفاظ على نظافة ومظهر الأرضية الفينيل لفترة أطول.
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