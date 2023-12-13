خطوات سهلة وبسيطة للعناية بنظافة الأرضيات الفينيل

يفضل الكثيرون

أرضيات الفينيل لأنها منخفضة الصيانة ومريحة للمشي عليها، ومقاومة للماء، ولكن نظافتها والحفاظ على مظهرها يحتاج اهتماما خاصا.

فى السطور التالية نقدم لك دليل العناية بهذا النوع من الأرضيات، والذي يتضمن 8 نصائح خاصة وحيلًا فريدة وفقًا لما ذكره موقع" kenningtonflooring".

أرضيات الفينيل





1. تنظيف يومي:



- استخدمي مكنسة ناعمة أو ممسحة جافة لإزالة الغبار والأوساخ اليومية.



- يمكنكِ أيضًا استخدام مكنسة كهربائية برأس مرن لشفط الأوساخ بلطف.





2. تنظيف رطب:



- قومي بتنظيف الأرضيات بقطعة قماش ناعمة مبللة بمحلول تنظيف لطيف وغير قلوي.



- تجنبي استخدام الماء الساخن أو المنظفات القوية التي قد تتسبب في تلف الطبقة العلوية للأرضية الفينيل.



- تأكدي من مسح الأرضية بلطف ودون ترك أي تجمعات للماء.





3. معالجة البقع:



- للتعامل مع البقع، استخدمى قطعة قماش نظيفة مبللة بمحلول منظف معتدل. قد تحتاجين إلى فرك البقعة بلطف لإزالتها.



- تجنبي استخدام المنظفات الكيميائية القوية أو الممرات المعدنية الصلبة التي قد تتسبب في تلف الأرضية.





4. حماية الأرضية:



- استخدمي سجادة أو حصيرة في مناطق الدخول الرئيسية للمنزل لامتصاص الأوساخ والرطوبة قبل الوصول إلى الأرضية الفينيل.



- قومي بوضع وسائد أو قوائم تحت الأثاث الثقيل لتقليل الخدوش والضغط على الأرضية.





5. تجفيف السوائل:



- في حالة سقوط السوائل على الأرضية، قومى بتجفيفها فورًا باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.



- تجنبي ترك السوائل على الأرضية لفترة طويلة، حيث يمكن أن تتسبب في تلف الأرضية.





6. تجنب الخدوش:



- تجنبي سحب الأثاث أو الأشياء الثقيلة على الأرضية الفينيل، فقد تتسبب في خدوش.



- استخدمي وسائد أو قوائم تحت الأثاث لتقليل الاحتكاك والخدش عند التحريك.





7. الحماية من الشمس:



- استخدمي الستائر أو الستائر الطويلة لحماية الأرضية الفينيل من أشعة الشمس المباشرة المفرطة، حيث يمكن أن تتسبب في تلاشي اللوان الأرضية.





8. التعامل الحذر:



- تجنبي استخدام المواد الكيميائية القوية مثل الأسيتون أو المبيضات على الأرضية الفينيل، فقد تتسبب في تلفها.



- كما تجنبي استخدام الأدوات الحادة أو الصلبة التي قد تخدش الأرضية.





من المهم الاهتمام بالعناية اليومية بالأرضية الفينيل وتوخي الحذر لتجنب التلف. باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحفاظ على نظافة ومظهر الأرضية الفينيل لفترة أطول.



















