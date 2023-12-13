التصويت بطريقة برايل مشهد إنسانى يؤكد حرص الدولة على حق المكفوفين.. صور

MENAFN - Youm7) عاشت مصر 3 أيام سطرت في قلوبنا معنى الوطنية، واصطفاف جموع الشعب المصرى بكافة أطيافه لمصلحة الوطن، وكان هناك فئات حظيت بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى وسعدت وشعرت بالانتماء لهذا الوطن الذى منحها الكثير من العطايا والحب، مثل المكفوفين.

جاء التنظيم من الهيئة الوطنية للانتخابات باحترافية شديدة أشاد بها العالم، وخاصة فى إدارة المشهد الانتخابى ومراعاة كافة فئات المجتمع المختلفة، رجاله ونساؤه، أطفاله وشبابه، وللحديث عن هذا المشهد الذى أشاد به العالم تحدثنا مع الأستاذة دكتورة سامية خضر صالح أستاذة علم الاجتماع كلية التربية جامعة عين شمس.

فى بداية حديثها قالت سامية خضر إن الأمر اختلف في الانتخابات الرئاسية 2024 عن سابقتها، فقد

شاهدنا فئات من مجتمعنا نزلت ساحة التصويت وكانت أول مرة نراها في صوف الناخبين هم "المكفوفين"، حيث صوتوا بطريقة برايل للمكفوفين، فحرص الدولة على الإدلاء بأصواتهم شيء عظيم في حقهم وحرصهم على ممارستهم حقوقهم السياسية.

وأضافت:" رأينا هذا بوضوح حين حرص منتخب مصر لرياضة المكفوفين بقيادة الدكتور محمد فرحات بالمشاركة والتصويت على الانتخابات الرئاسية بطريقة برايل وهى تسمح لهم بالتصويت وممارسة السياسية. هذه فئة عريضة من مجتمعنا كان يهدر صوتها في كل مرة كان يحدث فيها انتخابات رئاسية، ولكن هذه المرة حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات انضمامها للركب واحساسهم بأنهن

مصريون لهم حق التصويت في الانتخابات، وأنه حقًا أمانة.

وتابعت أستاذ علم الإحتماع أن هناك مشاهد إنسانية عديدة حرصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية منها الاهتمام بذوى الإعاقة وكبار السن وتوفير الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى الشباب المتواجد وكل اختصاصه فقط تيسير ومساعدة ذوى الإعاقة وكبار السن حتى الوصول إلى لجنتهم الانتخابية، كما أن التنظيم خارج اللجان كان موفقا للغاية وسهلًا، والشكل العام كان مشرفًا أمام العالم.

وأضافت "خضر" أن تنظيم العملية الانتخابية جاء بشكل مميز جدا ومنظم، ومن الواضح أنه كان يحضر له من قبل الانتخابات بفترة كبيرة لأنه خاصة في شأن المغتربين، فالقاهرة والجيزة تضم عددا كبيرا من الوافدين من المحافظات الأخرى يعملون ويعيشون فيها .

وتابعت: "ما أذهلنى ورفع رأسي في تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 أنها لم تنس الطلبة الجامعيين أو طلبة الثانوية العامة فقد فتحت لهم لجان للتصويت، تحثهم على المشاركة وتعلمهم سياسة ومعنى كلمة وطن" .