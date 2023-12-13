نصائح سهلة لو عايزة زوجك يتعاون في البيت.. ازاى تختارى الأسلوب المناسب

(MENAFN
- Youm7) مع الحياة اليومية للزوجين تحتاج الزوجة إلى مساعدة زوجها في قضاء احتياجات المنزل، ولكن بعض الأزواج لا يقومون بالمساعدة أو تقديم أي دعم للزوجات،
فتجد الزوجة على عاتقها عبئا كبيرا طوال الوقت.
فطريقة إدارة
الزوجة لاحتياجاتها والاعتماد على نفسها دائما تجعل الزوج معتمدا عليها، وقد يكون أسلوب الزوجة في الطلب غير مناسب،
وبعض الأزواج يرفضون المشاركة ومساعدة زوجاتهم وفقا للعادات والتقاليد للعائلة، لذا نقدم خلال السطور التالية بعض النصائح لمساعدة الزوج بالمنزل دون مشاكل وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري أسري وتعديل سلوك.
التعامل مع الزوجة بعض النصائح لمساعدة الزوج بالمنزل دون مشاكل
- عليكِ استخدام أسلوب مناسب واختيار التوقيت الملائم للطلب من الزوج المساعدة دون أن يشعر بأنه مجبر على تقديم المساعدة.
- ترتيب الأولويات والاحتياجات الأهم لمساعدته لك بالمنزل حتى لا يرفض المساعدة كاملة، فعليكِ اختيار ما هو ضروري.
- في حالة احتياجك للمساعدة في العناية بالأطفال وقت تعبك أو خروجك من المنزل لأمر ضرورى،
جهزي كل الأغراض التي يحتاجها أطفالك وتهيئة جو مناسب لقضاء الوقت مع الأب دون إزعاجه مما يسهل عليه مهمة رعايتهم دون شعوره بالضيق وكى يتعود على المشاركة في العناية بهم بعد ذلك.
- شاركيه الرأي في الاختيار بين أمرين للمساعدة دون ضغط أو اجبار
وعبرى عن مدى احتياجك لتقديم مساعدته لك.
- رغبيه في مشاركته لكى وأنك تُفضلين وجوده معك عند شراء الاحتياجات والاغراض خارج المنزل، ومشاركته الرأي
وحين العودة للمنزل أطلبي منه ترتيب الأغراض في مكانها ومساعدته لك لأنكِ تفضلين طريقة ترتيبه هي الأكثر تنظيما للأشياء ووضع الأشياء في الأماكن المرتفعة التي يصعب عليكِ الوصول إليها.
-ناقشى معه في حالة رفضة التام المشاركة
بالمنزل الوصول إلى أي اتفاق يكون مناسبا لمساعدته
وقت الأوقات الصعبة عليك، وفى حالة استقبال ضيوف لتخفيف عنك أعباء استقبالهم.
- أشكرِي زوجك وقدمي له كلمات الثناء على تقديم المساعدة لك وعن شعورك بالسعادة في وجوده معك ومشاركته لك
وعليكِ تجنب الحديث عن مشاركته بالمنزل والمساعدة أمام أهله كي لا يُحرج.
نصائح للمرونة الزوجية
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