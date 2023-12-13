نصائح سهلة لو عايزة زوجك يتعاون في البيت.. ازاى تختارى الأسلوب المناسب

MENAFN - Youm7) مع الحياة اليومية للزوجين تحتاج الزوجة إلى مساعدة زوجها في قضاء احتياجات المنزل، ولكن بعض الأزواج لا يقومون بالمساعدة أو تقديم أي دعم للزوجات،فتجد الزوجة على عاتقها عبئا كبيرا طوال الوقت.

فطريقة إدارة

الزوجة لاحتياجاتها والاعتماد على نفسها دائما تجعل الزوج معتمدا عليها، وقد يكون أسلوب الزوجة في الطلب غير مناسب،

وبعض الأزواج يرفضون المشاركة ومساعدة زوجاتهم وفقا للعادات والتقاليد للعائلة، لذا نقدم خلال السطور التالية بعض النصائح لمساعدة الزوج بالمنزل دون مشاكل وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري أسري وتعديل سلوك.

التعامل مع الزوجة بعض النصائح لمساعدة الزوج بالمنزل دون مشاكل

- عليكِ استخدام أسلوب مناسب واختيار التوقيت الملائم للطلب من الزوج المساعدة دون أن يشعر بأنه مجبر على تقديم المساعدة.





- ترتيب الأولويات والاحتياجات الأهم لمساعدته لك بالمنزل حتى لا يرفض المساعدة كاملة، فعليكِ اختيار ما هو ضروري.





- في حالة احتياجك للمساعدة في العناية بالأطفال وقت تعبك أو خروجك من المنزل لأمر ضرورى،

جهزي كل الأغراض التي يحتاجها أطفالك وتهيئة جو مناسب لقضاء الوقت مع الأب دون إزعاجه مما يسهل عليه مهمة رعايتهم دون شعوره بالضيق وكى يتعود على المشاركة في العناية بهم بعد ذلك.





- شاركيه الرأي في الاختيار بين أمرين للمساعدة دون ضغط أو اجبار

وعبرى عن مدى احتياجك لتقديم مساعدته لك.





- رغبيه في مشاركته لكى وأنك تُفضلين وجوده معك عند شراء الاحتياجات والاغراض خارج المنزل، ومشاركته الرأي

وحين العودة للمنزل أطلبي منه ترتيب الأغراض في مكانها ومساعدته لك لأنكِ تفضلين طريقة ترتيبه هي الأكثر تنظيما للأشياء ووضع الأشياء في الأماكن المرتفعة التي يصعب عليكِ الوصول إليها.





-ناقشى معه في حالة رفضة التام المشاركة

بالمنزل الوصول إلى أي اتفاق يكون مناسبا لمساعدته

وقت الأوقات الصعبة عليك، وفى حالة استقبال ضيوف لتخفيف عنك أعباء استقبالهم.

- أشكرِي زوجك وقدمي له كلمات الثناء على تقديم المساعدة لك وعن شعورك بالسعادة في وجوده معك ومشاركته لك

وعليكِ تجنب الحديث عن مشاركته بالمنزل والمساعدة أمام أهله كي لا يُحرج.

نصائح للمرونة الزوجية