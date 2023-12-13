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صعود قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 9.8%

12/13/2023 2:34:33 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 9.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.2%، يليه قطاعا العقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.5%، 3.1%، على التوالي، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية الأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.5%، 2%، على الترتيب.



وقفزت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.5%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.4%، 0.3%، على الترتيب، فيما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصرين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 46.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 591.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6505 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.












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