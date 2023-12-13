وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين

حرص، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية على هامش زيارته، اليوم، للعاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى مع منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار، كما التقى أيضًا مع الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين.





وجاءت زيارة الوزير الحالية لدولة قطر للمشاركة فى اجتماعات كل من الدورة 33 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة والتى تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية، والدورة الـ 26 للمجلس الوزارى العربى، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال يومى 13 و14 ديسمبر الجاري.





وشارك فى حضور هذه اللقاءات السفير عمرو الشربينى سفير مصر لدى دولة قطر، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.





وقد تناولت هذه اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال السياحة، واستعراض الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة حاليًا فى مصر أمام الجانب القطرى وخاصة فى مجال الضيافة والفندقة بالمحافظات المصرية المختلفة ولا سيما السياحية، وتم أيضًا بحث إمكانية التعاون المشترك فى مجال التدريب فى الضيافة.





ومن جانبه، استعرض أحمد عيسى محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة فى مصر، لافتًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة أعداد الغرف الفندقية فى مصر يعتبر أحد أهم المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، ومستعرضًا السياسات التى تعمل عليها الوزارة لزيادة الاستثمار السياحى فى المدن السياحية.





ونوه الوزير أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن طرح حزمة جديدة من حوافز الاستثمار فى مجال الفنادق التى تم العمل عليها بالتعاون مع وزير المالية المصرى والتى من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر.





وتحدث الوزير أيضًا عن قيام الحكومة المصرية حاليًا بدراسة استغلال المبانى الحكومية وخاصة مبانى الوزارات التى تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم فى زيادة أعداد الغرف الفندقية.





وأشار إلى خطة الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الفندقية فى مصر، وكذلك الخطط التنموية الجارى العمل على تنفيذها بالمقصد السياحى المصرى، لافتًا إلى المخطط العام التنظيمى Master Plan المقرر الإعلان عنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.





ولفت إلى خطة الدولة المصرية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير حيث من المقرر أن يكون هناك مخطط تنظيمى لها من مطار سفنكس حتى أهرامات سقارة.





وتحدث أيضًا عن منتج القاهرة الثقافى الجديد الذى يجعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى من خلال برنامج سياحى واحد لتكون بذلك Shorty City Break.





كما أشار أحمد عيسى، فى حديثه، إلى أهمية صناعة السياحة فى مصر، وأبرز السياسات التى انتهجتها الوزارة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية والتى أدت إلى زيادة النمو فى الأعداد والتدفقات السياحية وهو ما نتج عنه زيادة فى نسب الإشغال الفندقى وبالتالى يجعل هناك ضرورة لزيادة أعداد المنشآت الفندقية ولا سيما مع توقع زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال السنوات القادمة.





وأشار الوزير إلى قيام الوزارة، فى ضوء سياساتها الحالية بإعادة توجيه استراتيجية التسويق والترويج من خلال التوجه لتحسين مكونات جانب العرض فى المقصد السياحى المصرى، بدلًا من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحى المصري.





واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية وإنجازاتها فى النهوض والتطور الكبير فى البنية التحتية فى مصر حيث شهدت تحسين فى شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين، ويفتح أفاقًا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال تقليل المسافات بين المدن السياحية المختلفة والربط بين سواحل البحر الأحمر بالأقصر وأسوان والقاهرة.





وقد تم أيضًا، خلال هذه اللقاءات، مناقشة مقترح تنظيم زيارة لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للمقصد السياحى المصرى للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة به وخاصة فى مجال إقامة المنشآت الفندقية.





جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد ترأس، صباح اليوم، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة، ومن المقرر أن يُشارك غدًا فى اجتماع أعمال الدورة 26 للمجلس الوزارى العربى للسياحة، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.