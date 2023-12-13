أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-12-2023

MENAFN - Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-12-2023.إيقاف تداول 17 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية للمحابس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وآسيك للتعدين-اسكوم، وابن سينا فارما، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والأهلي للتنمية والاستثمار، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.البورصة تربح 58 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصرين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 46.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 591.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6505 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.وضمت الأسهم المرتفعة:





- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 517.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 50 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.10%.- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 35.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.75%.- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.874 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.48%.- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 48.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.25%.وضمت الأسهم المتراجعة:





- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.826 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 25.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%.- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.191 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.86%.