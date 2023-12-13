أسعار الفائدة الأمريكية.. ماذا فعل الفيدرالى منذ بداية 2023؟

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- Youm7) يعتبر عام 2023 هو عام الفائدة الأمريكية إذ تسببت اتجاهات الفيدرالي في رفع الفائدة في تداعيات سلبية على الأسواق خاصة الأسواق الناشئة في ظل نزوح للدولار واتجاهه نحو أمريكا وفيما يلي تاريخ حركة سعر الفائدة في أمريكيا منذ بداية 2023.
-اجتماع فبراير رفع 25 نقطة أساس
-اجتماع مارس رفع الفائدة 25 نقطة أيضا
-اجتماع مايو رفع الفائدة 25 نقطة أبضا
-اجتماع يونيو تثبيت الفائدة بعد 10 زيادات متتالية.
-اجتماع يوليو رفع الفائدة 25 نقطة أيضا لتصل الفائدة إلى 5.25% و5.50%.
- اجتماع سبتمبر ونوفمبر تم تثبيت الفائدة عند مستوى بين 5.25 و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً
وتنتظر الأسواق مساء الأربعاء 13 ديسمبر 2023 قرارات الفائدة الأمريكية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تثبيت محتمل لأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 5.25 و5.5%.
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