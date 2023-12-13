أسعار الفائدة الأمريكية.. ماذا فعل الفيدرالى منذ بداية 2023؟

MENAFN - Youm7) يعتبر عام 2023 هو عام الفائدة الأمريكية إذ تسببت اتجاهات الفيدرالي في رفع الفائدة في تداعيات سلبية على الأسواق خاصة الأسواق الناشئة في ظل نزوح للدولار واتجاهه نحو أمريكا وفيما يلي تاريخ حركة سعر الفائدة في أمريكيا منذ بداية 2023.

-اجتماع فبراير رفع 25 نقطة أساس

-اجتماع مارس رفع الفائدة 25 نقطة أيضا

-اجتماع مايو رفع الفائدة 25 نقطة أبضا

-اجتماع يونيو تثبيت الفائدة بعد 10 زيادات متتالية.

-اجتماع يوليو رفع الفائدة 25 نقطة أيضا لتصل الفائدة إلى 5.25% و5.50%.

- اجتماع سبتمبر ونوفمبر تم تثبيت الفائدة عند مستوى بين 5.25 و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً

وتنتظر الأسواق مساء الأربعاء 13 ديسمبر 2023 قرارات الفائدة الأمريكية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تثبيت محتمل لأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 5.25 و5.5%.