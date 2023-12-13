Thursday, 14 December 2023 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الفائدة الأمريكية.. ماذا فعل الفيدرالى منذ بداية 2023؟

12/13/2023 2:34:33 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر عام 2023 هو عام الفائدة الأمريكية إذ تسببت اتجاهات الفيدرالي في رفع الفائدة في تداعيات سلبية على الأسواق خاصة الأسواق الناشئة في ظل نزوح للدولار واتجاهه نحو أمريكا وفيما يلي تاريخ حركة سعر الفائدة في أمريكيا منذ بداية 2023.

-اجتماع فبراير رفع 25 نقطة أساس

-اجتماع مارس رفع الفائدة 25 نقطة أيضا

-اجتماع مايو رفع الفائدة 25 نقطة أبضا

-اجتماع يونيو تثبيت الفائدة بعد 10 زيادات متتالية.

-اجتماع يوليو رفع الفائدة 25 نقطة أيضا لتصل الفائدة إلى 5.25% و5.50%.

- اجتماع سبتمبر ونوفمبر تم تثبيت الفائدة عند مستوى بين 5.25 و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً

وتنتظر الأسواق مساء الأربعاء 13 ديسمبر 2023 قرارات الفائدة الأمريكية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تثبيت محتمل لأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 5.25 و5.5%.







MENAFN13122023000132011024ID1107590338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث