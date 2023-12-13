نقاد فى مناقشة مجموعة شريف عبد المجيد: احتمالات.. تحمل أفكارا رائدة

MENAFN - Youm7) انعقدت أمس في المركز الدولي للكتاب ندوة لمناقشة أحدث إصدارات الكاتب شريف عبد المجيد وهى مجموعة مسرحية تحت عنوان احتمالات صدرت مؤخرا عن الهيئة المصرية للكتاب بحضور عدد من الكتاب والنقاد والمثقفين.

وقال الناقد رضا عطية إن المجموعة تتميز بالتكثيف لا سيما في الحوارات خاصا بالذكر آخر مسرحيات المجموعة التي جاءت تحت احتمالات والتي اعتبرها أبرز نصوص المجموعة وأكثر ما كتبه شريف عبد المجيد إثارة للإعجاب بالنسبة إليه.

وأضاف أن الكاتب تميز فى المجموعة المسرحية بلغة شعرية فى بعض المواضع مست ما أسماه "الحكم" التى أتت على لسان أبطال المسرحيات الثلاث التى تضمها المجموعة، متوقفا عند مسرحية احتمالات التى اعتبر الكاتب موفقا فيها بدءا من اختيار الأسماء الدالة على الشخصيات مرورا بطرح الكاتب مجموعة من الاحتمالات المختلفة للأحداث فى مسرحية واحدة معتبرا أن المجموعة تحمل أفكارا رائدة.

وقال الكاتب فتحى سليمان إن الكتابة امتازت بعنصر الحركة المسرحية الذى يقدم إضاءة بصرية واضحة بكل المشاهد بشكل واضح حتى في النص المكتوب فكأنك ترى المشهد المسرحى أمامك وهى سمة تميز نصوص مسرحية احتمالات.

وتعتبر المجموعة المسرحية احتمالات آخر أعمال شريف عبد المجيد وتتألف من 3 مسرحيات وفى المسرحية التى تحمل عنوان "احتمالات" يجعلنا شريف عبد المجيد نتساءل بعد صياغته أضلاع المثلث الدرامى الزوج والزوجة والغريب: هل الغريب سارق مدفوع من أحد الطرفين؟، هل هو حرامي تواجد بالصدفة؟، هل هما زوجان أم زوجة تخون زوجها؟، أم زوج يريد توريط زوجته ويشهر بها؟ من خلال فرقة مسرحية تعلق على الحدث وجعلنا نراه كل مرة في شكل مختلف وهو نص يحاول أن يجرب بعيدا عن الشكل المسرحي التقليدي.

النص الثاني في المجموعة جاء بعنوان "الوصية" عن فتاة عانس تكلم أمها طوال الوقت في حوار من طرف واحد وإن كانت اللعبة التي لعبها شريف عبد المجيد بأن جعل الحوار من طرف واحد غريبة فإنها أيضا تشحذ ذهن المتلقى وتجعله يعيد تصور ما يمكن أن يكون حول ذلك الحوار أحادى الجانب.

الجانب المضيء في هذه اللوحة الفنية هو الإحكام فأنت تدرك من البداية أن الحوار من طرف واحد لكنه حوار محكم على الرغم من ذلك وكأن هناك صدى صوت يعيد الطرف الثاني منه.

بعد فترة تكون قد أدركت أحد احتمالين إما أن الفتاة تدير حوارا متخيلا أو أنها تدير حوارا مع جثة ومن هنا يساورك إحساس ممتع بهذا الحوار، غير أن الأحداث تأخذ منعطفا آخر حينما تنضم جثة أخرى للجثة الأولى مع مفارقة جديدة وهي أن الفتاة تدير معها حوارا من طرف واحد هي الأخرى حتى يلقى البوليس القبض عليها.

في المسرحية الثالثة "كونشيرتو الزجين والراديو" يلعب الحوار دور البطولة وهو حوار بين زوجين في منتصف العمر يدور على وتيرة واحدة طوال الوقت، لكنه حوار محكم يبنى نفسه على فكرة الخروج من الأزمة المادية إلى براح الوفرة عبر حوار يتخذ أهميته من كونه واقعي يدور في أغلب بيوت الطبقة المتوسطة لكنه يدور على وتيرة يسيطر عليها اللعب الأدبى والحبكة والحوار المحكم الذى يقود إلى استمتاع خالص.