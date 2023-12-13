شاهد لوحات معرض عزيزى الحيوان للفنان التشكيلى ياسر جعيصة

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- Youm7) افتتح معرض "عزيزى الحيوان " للفنان ياسر جعيصة، بجاليرى ياسين بالزمالك للفنون، بحضور عدد كبير من التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 4 يناير المقبل ويضم المعرض، 20 لوحة زيتية و3 لوحات بالألوان مائية،
وقام الفنان ياسر جعيصة، برسم الحيوان من خلال منظور كل فنان عالمي، من خلال حياته.
لوحات معرض عزيزى الحيوان
لوحات معرض عزيزى الحيوان
لوحات معرض عزيزى الحيوان
وعمل ياسر جعيصة مستشارا فنيا لمجلة سمير للأطفال 2003، ورساما بعدد من دور النشر، وشارك دور النشر المصرية فى تطوير كتب وزارة التربية والتعليم المصرية من 2003 : 2010، ومؤسس سمبوزيوم سهل حشيش للفن التشكيلى2014، وقوميسير عام لملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ، وعضو لجنة تحكيم المهرجان الدولى لسينما وفنون الطفل، عضو لجنة تحكيم ملتقى افرو - صينى.
الفنان ياسر جعيصة، قدم
أيضا العديد من المعارض الخاصة التي منها معرض "مائيات" بقاعة قرطبة بالمهندسين أكتوبر 2019، ومعرض بعنوان "إسكندرية زمان" بقاعة النيل بالزمالك ديسمبر 2020، ومعرض بعنوان "جراج" بجاليرى ياسين بالزمالك.
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