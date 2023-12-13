شاهد لوحات معرض عزيزى الحيوان للفنان التشكيلى ياسر جعيصة

MENAFN - Youm7) افتتح معرض "عزيزى الحيوان " للفنان ياسر جعيصة، بجاليرى ياسين بالزمالك للفنون، بحضور عدد كبير من التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 4 يناير المقبل ويضم المعرض، 20 لوحة زيتية و3 لوحات بالألوان مائية،وقام الفنان ياسر جعيصة، برسم الحيوان من خلال منظور كل فنان عالمي، من خلال حياته.

لوحات معرض عزيزى الحيوان





لوحات معرض عزيزى الحيوان





لوحات معرض عزيزى الحيوان

وعمل ياسر جعيصة مستشارا فنيا لمجلة سمير للأطفال 2003، ورساما بعدد من دور النشر، وشارك دور النشر المصرية فى تطوير كتب وزارة التربية والتعليم المصرية من 2003 : 2010، ومؤسس سمبوزيوم سهل حشيش للفن التشكيلى2014، وقوميسير عام لملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ، وعضو لجنة تحكيم المهرجان الدولى لسينما وفنون الطفل، عضو لجنة تحكيم ملتقى افرو - صينى.

الفنان ياسر جعيصة، قدم

أيضا العديد من المعارض الخاصة التي منها معرض "مائيات" بقاعة قرطبة بالمهندسين أكتوبر 2019، ومعرض بعنوان "إسكندرية زمان" بقاعة النيل بالزمالك ديسمبر 2020، ومعرض بعنوان "جراج" بجاليرى ياسين بالزمالك.