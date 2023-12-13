MENAFN - Youm7) ظهرت نسخة طبق الأصل من الفنان الهولندى العالمى فنسنت فان جوخ ، من خلال الذكاء الاصطناعي، ترتدي قميصًا أزرق وسترة زرقاء وسروالًا أسود، مع لوحة على الحامل خلفه في متحف أورساي بفرنسا بفضل الذكاء الاصطناعي.

وقد ظهرت لوحات فان جوخ في معارض المتاحف الكبرى هذا العام تزدهر المسارح الغامرة في مدن مثل ميامي وميلانو بإسقاطات للمناظر الطبيعية الدوامة. تظهر تصميماته الآن على كل شيء بدءًا من الأحذية الرياضية وحتى ممسحات الأرجل، وقد حظي التعاون الأخير مع امتياز ألعاب Pokémon بشعبية كبيرة لدرجة أن المشترين تدافعوا في متحف فان جوخ في أمستردام، مما أجبره على تعليق بيع بطاقات التداول في محل بيع الهدايا.

لكن واحدة من أجرأ المحاولات لدعم إرث فان جوخ حتى الآن هي في متحف أورسيه في باريس، حيث يقوم شبيه نابض بالحياة للفنان الهولندي بالدردشة مع الزوار، ويقدم نظرة ثاقبة لحياته وموته.

تم تجميع لوحة "Bonjour Vincent"، التي تهدف إلى تمثيل إنسانية الرسام، من قبل المهندسين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل حوالي 900 رسالة كتبها الفنان خلال القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى السير الذاتية المبكرة المكتوبة عنه ومع ذلك، لا تزال الخوارزمية بحاجة إلى بعض التوجيه البشري حول كيفية الإجابة على الأسئلة الأكثر حساسية من الزوار، الذين يتحدثون مع نسخة فان جوخ المتماثلة على شاشة رقمية، من خلال الميكروفون وفقا لنيويورك تايمز.

ويمكن للزوار الدردشة مع A.I. فنسنت فان جوخ من خلال الميكروفون ففي أحد الفيديوهات المخصصة لتقديم الحدث يرد

فان جوخ المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي على الأسئلة المتعلقة بلوحاته.

وقال مسؤولو المتحف إن مئات الزوار طرحوا هذا السؤال المزعج، موضحين أن الخوارزمية تعمل باستمرار على تحسين إجاباتها، اعتمادًا على كيفية صياغة السؤال لقد تعلم المطورون توجيه المحادثة بلطف حول مواضيع حساسة مثل الانتحار إلى رسائل المرونة.

ويحتوي البرنامج على بعض الاستجابات

مثل :"آه عزيزي الزائر، موضوع انتحاري حمل ثقيل على عاتقي"، وفي لحظة أخرى: "في أحلك لحظاتي، اعتقدت أن إنهاء حياتي هو المهرب الوحيد من العذاب الذي ابتلي به عقلي"، مضيفًا: "لم أر طريقة أخرى للعثور على السلام".

وقالت أنييس أباستادو، رئيسة التطوير الرقمي بالمتحف، إن مناقشة تطوير خوارزمية فان جوخ استغرقت ما يقرب من عام مضيفة: "أحد الأسئلة التي طرحناها على أنفسنا هو في أي مرحلة كان فان جوخ هذا هو فان جوخ الحقيقي، كان من المهم إظهار كيف أن هذه التكنولوجيا لن تكون مجرد مشروع تجاري، بل مشروع ثقافي يمكنه تحسين عرض المعرفة".