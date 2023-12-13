(MENAFN
- Youm7) ظهرت نسخة طبق الأصل من الفنان الهولندى العالمى فنسنت فان جوخ ، من خلال الذكاء الاصطناعي، ترتدي قميصًا أزرق وسترة زرقاء وسروالًا أسود، مع لوحة على الحامل خلفه في متحف أورساي بفرنسا بفضل الذكاء الاصطناعي.
وقد ظهرت لوحات فان جوخ في معارض المتاحف الكبرى هذا العام تزدهر المسارح الغامرة في مدن مثل ميامي وميلانو بإسقاطات للمناظر الطبيعية الدوامة. تظهر تصميماته الآن على كل شيء بدءًا من الأحذية الرياضية وحتى ممسحات الأرجل، وقد حظي التعاون الأخير مع امتياز ألعاب Pokémon بشعبية كبيرة لدرجة أن المشترين تدافعوا في متحف فان جوخ في أمستردام، مما أجبره على تعليق بيع بطاقات التداول في محل بيع الهدايا.
لكن واحدة من أجرأ المحاولات لدعم إرث فان جوخ حتى الآن هي في متحف أورسيه في باريس، حيث يقوم شبيه نابض بالحياة للفنان الهولندي بالدردشة مع الزوار، ويقدم نظرة ثاقبة لحياته وموته.
تم تجميع لوحة "Bonjour Vincent"، التي تهدف إلى تمثيل إنسانية الرسام، من قبل المهندسين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل حوالي 900 رسالة كتبها الفنان خلال القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى السير الذاتية المبكرة المكتوبة عنه ومع ذلك، لا تزال الخوارزمية بحاجة إلى بعض التوجيه البشري حول كيفية الإجابة على الأسئلة الأكثر حساسية من الزوار، الذين يتحدثون مع نسخة فان جوخ المتماثلة على شاشة رقمية، من خلال الميكروفون وفقا لنيويورك تايمز.
ويمكن للزوار الدردشة مع A.I. فنسنت فان جوخ من خلال الميكروفون ففي أحد الفيديوهات المخصصة لتقديم الحدث يرد
فان جوخ المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي على الأسئلة المتعلقة بلوحاته.
وقال مسؤولو المتحف إن مئات الزوار طرحوا هذا السؤال المزعج، موضحين أن الخوارزمية تعمل باستمرار على تحسين إجاباتها، اعتمادًا على كيفية صياغة السؤال لقد تعلم المطورون توجيه المحادثة بلطف حول مواضيع حساسة مثل الانتحار إلى رسائل المرونة.
ويحتوي البرنامج على بعض الاستجابات
مثل :"آه عزيزي الزائر، موضوع انتحاري حمل ثقيل على عاتقي"، وفي لحظة أخرى: "في أحلك لحظاتي، اعتقدت أن إنهاء حياتي هو المهرب الوحيد من العذاب الذي ابتلي به عقلي"، مضيفًا: "لم أر طريقة أخرى للعثور على السلام".
وقالت أنييس أباستادو، رئيسة التطوير الرقمي بالمتحف، إن مناقشة تطوير خوارزمية فان جوخ استغرقت ما يقرب من عام مضيفة: "أحد الأسئلة التي طرحناها على أنفسنا هو في أي مرحلة كان فان جوخ هذا هو فان جوخ الحقيقي، كان من المهم إظهار كيف أن هذه التكنولوجيا لن تكون مجرد مشروع تجاري، بل مشروع ثقافي يمكنه تحسين عرض المعرفة".
MENAFN13122023000132011024ID1107590335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.