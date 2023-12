التاريخ المدهش للعبة الطاولة.. المصريون سبقوا العالم إلى سينيت

MENAFN - Youm7) منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، كانت ألعاب الطاولة مصدرًا للترفيه والتعليم والتحفيز الفكري لعدة قرون. كان يُعتقد أنها قد تفقد شعبيتها مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، لكنها الآن أكثر شعبية من أي وقت مضى. نحن نلقي نظرة على التاريخ الرائع لألعاب الطاولة.

أقدم لعبة لوحية نعرفها هي لعبة "سينيت"، والتي ظهرت في مصر القديمة منذ حوالي 5000 عام ويعتقد أن اللعبة، التي تحظى بشعبية كبيرة بين مختلف الطبقات الاجتماعية، تأخذ اللاعبين في رحلة رمزية عبر الحياة الآخرة. تم العثور على مجموعات سينيت في مواقع الدفن وتظهر اللعبة في الجداريات والكتابات الهيروغليفية، ولسوء الحظ، فقدت لعبة سينيت وفقا لموقع سكاى هيستورى شعبيتها خلال العصر الروماني ولم تعد القواعد معروفة.

ظهرت ألعاب الطاولة أيضًا خارج مصر القديمة واحدة من أقدم الأمثلة، التي اكتشفها علماء الآثار أثناء التنقيب بين أنقاض مدينة أور في العراق المعاصر، كانت لعبة أور الملكية ويرجع تاريخها إلى ما يقرب من 3500 ألف سنة مضت، وهي لعبة إستراتيجية تشبه إلى حد ما لعبة الطاولة واستمر لعبها حتى العصور الوسطى عندما أصبحت في الغموض،

ومن المثير للاهتمام أنه كان هناك مكان واحد ظلت فيه هذه اللعبة شائعة، وهو مدينة كوتشي في الهند، التي استمر سكانها اليهود في لعب لعبة أور حتى الخمسينيات من القرن الماضي حتى هاجروا إلى إسرائيل.

في نفس الوقت الذي ظهرت فيه لعبة أور في العراق، ظهرت لعبة Go اللوحية في الصين وهى لعبة معقدة ومخادعة مع مجموعة بسيطة من القواعد التي تجعل من السهل الالتقاط واللعب ولكن من الصعب إتقانها، Go هي لعبة إستراتيجية حيث هدف كل لاعب هو الاستيلاء على مساحة أكبر على اللوحة من خصمه ولا تزال لعبة Go تُلعب حتى يومنا هذا ويُعتقد أنها أقدم لعبة لوحية يتم لعبها بشكل مستمر في العالم.

ومن آسيا أيضًا جاءت أشهر لعبة لوحية على الإطلاق وهى الشطرنج وقد نشأت لعبة الشطرنج في الهند في القرن السادس، وسرعان ما انتشرت إلى بلاد فارس، ومن هناك سافر مع التجار والمهاجرين والجنود غربًا إلى أوروبا وشرقًا إلى الشرق وأثبتت لعبة الفتح الكلاسيكية شعبيتها الهائلة أينما ذهبت، كما أن لعبة الشطرنج التي لا تزال تُلعب في جميع أنحاء العالم بعد 1600 عام هي اللعبة اللوحية الأكثر مبيعًا على الإطلاق.