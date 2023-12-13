التاريخ المدهش للعبة الطاولة.. المصريون سبقوا العالم إلى سينيت

MENAFN - Youm7) منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، كانت ألعاب الطاولة مصدرًا للترفيه والتعليم والتحفيز الفكري لعدة قرون. كان يُعتقد أنها قد تفقد شعبيتها مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، لكنها الآن أكثر شعبية من أي وقت مضى. نحن نلقي نظرة على التاريخ الرائع لألعاب الطاولة.

أقدم لعبة لوحية نعرفها هي لعبة "سينيت"، والتي ظهرت في مصر القديمة منذ حوالي 5000 عام ويعتقد أن اللعبة، التي تحظى بشعبية كبيرة بين مختلف الطبقات الاجتماعية، تأخذ اللاعبين في رحلة رمزية عبر الحياة الآخرة. تم العثور على مجموعات سينيت في مواقع الدفن وتظهر اللعبة في الجداريات والكتابات الهيروغليفية، ولسوء الحظ، فقدت لعبة سينيت وفقا لموقع سكاى هيستورى شعبيتها خلال العصر الروماني ولم تعد القواعد معروفة.

ظهرت ألعاب الطاولة أيضًا خارج مصر القديمة واحدة من أقدم الأمثلة، التي اكتشفها علماء الآثار أثناء التنقيب بين أنقاض مدينة أور في العراق المعاصر، كانت لعبة أور الملكية ويرجع تاريخها إلى ما يقرب من 3500 ألف سنة مضت، وهي لعبة إستراتيجية تشبه إلى حد ما لعبة الطاولة واستمر لعبها حتى العصور الوسطى عندما أصبحت في الغموض،

ومن المثير للاهتمام أنه كان هناك مكان واحد ظلت فيه هذه اللعبة شائعة، وهو مدينة كوتشي في الهند، التي استمر سكانها اليهود في لعب لعبة أور حتى الخمسينيات من القرن الماضي حتى هاجروا إلى إسرائيل.

في نفس الوقت الذي ظهرت فيه لعبة أور في العراق، ظهرت لعبة Go اللوحية في الصين وهى لعبة معقدة ومخادعة مع مجموعة بسيطة من القواعد التي تجعل من السهل الالتقاط واللعب ولكن من الصعب إتقانها، Go هي لعبة إستراتيجية حيث هدف كل لاعب هو الاستيلاء على مساحة أكبر على اللوحة من خصمه ولا تزال لعبة Go تُلعب حتى يومنا هذا ويُعتقد أنها أقدم لعبة لوحية يتم لعبها بشكل مستمر في العالم.

ومن آسيا أيضًا جاءت أشهر لعبة لوحية على الإطلاق وهى الشطرنج وقد نشأت لعبة الشطرنج في الهند في القرن السادس، وسرعان ما انتشرت إلى بلاد فارس، ومن هناك سافر مع التجار والمهاجرين والجنود غربًا إلى أوروبا وشرقًا إلى الشرق وأثبتت لعبة الفتح الكلاسيكية شعبيتها الهائلة أينما ذهبت، كما أن لعبة الشطرنج التي لا تزال تُلعب في جميع أنحاء العالم بعد 1600 عام هي اللعبة اللوحية الأكثر مبيعًا على الإطلاق.