كتاب هوية مصر يجدد ذاكرة الأمة ويجيب عن تساؤلات تشغل العقل المصرى

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب "هوية مصر.. الأبعاد والتحولات" تحرير الدكتور ناصر إبراهيم، بمساهمة نخبة من المؤرخين والباحثين.

فقد شارك الدكتور أحمد زكريا الشلِق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، أحمد يوسف كاتب صحفي ومؤرخ للعلاقات الفرنسية المصرية وعضو المجمع العلمي المصري، بيتر جران أستاذ التاريخ الحديث بجامعة تمبل الأمريكية، أنتوني جرومان أستاذ مشارك الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط- جامعة أدنبره، حسن حافظ باحث دكتوراه بجامعة القاهرة وصحفى،

خالد زيادة مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - فرع بيروت، رانيا السيد ماجستير في الدراسات العربية والإسلامية من معهد الدراسات العربية والإسلامية جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، رءوف عباس حامد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، الدكتور زكريا صادق الرفاعى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية - ‏جامعة المنصورة‏، زينب البكرى دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة القاهرة، سلمى مبارك أستاذة الأدب المقارن والفنون بقسم اللغة الفرنسية - كلية الآداب جامعة القاهرة، شريف إمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد – جامعة عين شمس، صبري العدل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة مصر الدولية، المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- جامعة حلوان، على عفيفي أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا، ليلى البهنساوي أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة القاهرة، مجدي عبد الحافظ أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان، محمد جابر الزهيري مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب - جامعة عين شمس، ناصر سليمان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك بجامعة قطر، هدى جابر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد – كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر، هدى يوسف أستاذ بجامعة دينيسون بالولايات المتحدة، الدكتور ياسر منجي أستاذ مساعد كلية الفنون جامعة حلوان.

وكتاب "هوية مصر .. الأبعاد والتحولات" فيقول تأتى مساءلة الهوية عندما تستشعر الأمة الحاجة إلى الدفاع عن النفس وإلى التعريف بمشروع وجودها فى لحظة تهدد كيانها، فالهوية ليست جوهرا ثابتا، وتشكلها هو عملية بناء فكري، ضاربة في عمق الزمن بقدر ما أنها متواصلة ومستمرة.



لكن الهوية مع ذلك، تتعرض للتهديد حتى عندما تبدو مؤكدة، بيد أنه لا يُخيفنا، أن يلح البعض، فى لحظات الشعور بالخطر، على طرح التساؤل عن الجوهر والأصل والهوية، فعلى عكس ما هو متوقع، قد يكون لذلك أثر إيجابي في تنشيط الذاكرة، وإعادة موضوع الهوية الوطنية إلى مركز المناقشات، ونخرج من هذه الأزمة الاجتماعية باستبصار جديد وواضح حول مقومات الأمة وأصالتها، ومدى أهمية الحفاظ على روحها اليقظة.

إن إذكاء الوعي بمحصلة التجارب التاريخية يؤدى بالضرورة إلى دعم الموقف الاجتماعي في مواجهة المعضلات التي تهدد وحدة الكيان والمصير، وفى هذا السياق تبدو دراسة الهوية، بين الحين والآخر، أمر ضروري وصحي، لأجل تجديد ذاكرة الأمة بنفسها، والحفاظ على توهج روحها وتماسك نسيجها الوطني.

يسعى الكتاب هذا إلى معالجة قضايا الهوية (أبعاد وتحولات)، محاولين، عبر مساهمات نخبة من كبار المتخصصين، تقديم إجابات ممكنة عن كثير من التساؤلات الراهنة التي لا تزال تشغل العقل المصري، وتثير لديه روح المناقشة الجادة وشهوة البحث المتواصل في الزوايا التي لا يزال يكتنفها الغموض.