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مايكروسوفت توافق على شروط العقد الاتحادى االمتضمنة استخدام الذكاء الاصطناعى

12/13/2023 2:34:25 PM
(MENAFN- Youm7) وافقت شركة مايكروسوفت على لغة العقد النقابى فيما يتعلق باستخدامها للذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه أن يمنح العمال صوتًا عند تحدى كيفية نشر التكنولوجيا، وفقًا لما أوردته بلومبرج ونقلتها engadget.



وهذه هى المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض الجماعي في الولايات المتحدة في تاريخ مايكروسوفت، ويمكن أن تكون خطوة كبيرة للعاملين في شركة التكنولوجيا العملاقة.



جاء ذلك كجزء من المفاوضات مع نقابة عمال الاتصالات الأمريكية (CWA) ويتضمن لغة عقد تغطي بضع مئات من الموظفين في استوديو الألعاب ZeniMax التابع لشركة Microsoft، والذي يضم شركات تابعة معروفة مثل Bethesda وArkane، من بين آخرين.



جوهر الأمر هنا هو أن لغة العقد تتضمن مبادئ الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها Microsoft مسبقًا، وهي نوع من الصفقات من نوع الوصايا العشر ،
وتنص اللغة على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي سوف "تعامل جميع الناس بإنصاف" و"تمكن الجميع".



ولتحقيق هذه الغاية، فإنه سيمنح الموظفين المشمولين بالعقد وسيلة للانتصاف إذا شعروا أن مايكروسوفت لا تلتزم بجانبها من الصفقة، حتى أن مايكروسوفت قامت بتعيين العشرات من العاملين بعقود ZeniMax كموظفين بدوام كامل، ربما كإظهار لحسن النية.



وينص العقد على أن الهدف هو ضمان استفادة العمال من الأدوات والتقنيات بدلاً من الإضرار بها،
وتنص اللغة على أنه يجب على مايكروسوفت إبلاغ CWA كلما تم تنفيذ الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا الأتمتة ذات الصلة بطريقة يمكن أن تؤثر على العمال.



وإذا طلب ذلك، يجب على الشركة الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن التغيير، وهذه خطوة أولى كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار الدور الكبير الذي تلعبه مايكروسوفت فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال التكامل مع منتجات OpenAI.



وسيكون هذا خبرًا بحد ذاته، نظرًا لتردد مايكروسوفت السابق في التعامل مع النقابات بأي شكل من الأشكال،
ومع ذلك هناك المزيد ودخلت الشركة أيضًا في شراكة مع AFL-CIO، وهو أكبر اتحاد للنقابات في البلاد، وأبرمت الكيانات صفقة تضمن بقاء مايكروسوفت محايدة في جهود النقابات لتشجيع العمال على الانضمام.



كما تعمل الشراكة أيضًا على إنشاء "حوار مفتوح" لمناقشة الذكاء الاصطناعي وكيفية تأثيره على العمال، ويصف AFL-CIO هذا الفريق بأنه "الأول من نوعه بين منظمة عمالية وشركة تكنولوجيا". وتلتزم مايكروسوفت بمشاركة المعلومات مع قادة العمل فيما يتعلق باتجاهات الذكاء الاصطناعي المؤثرة ومراعاة "وجهات نظر العمال" عند تطوير تقنيات جديدة.












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