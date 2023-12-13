مايكروسوفت توافق على شروط العقد الاتحادى االمتضمنة استخدام الذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Youm7) وافقت شركة مايكروسوفت على لغة العقد النقابى فيما يتعلق باستخدامها للذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه أن يمنح العمال صوتًا عند تحدى كيفية نشر التكنولوجيا، وفقًا لما أوردته بلومبرج ونقلتها engadget.
وهذه هى المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض الجماعي في الولايات المتحدة في تاريخ مايكروسوفت، ويمكن أن تكون خطوة كبيرة للعاملين في شركة التكنولوجيا العملاقة.
جاء ذلك كجزء من المفاوضات مع نقابة عمال الاتصالات الأمريكية (CWA) ويتضمن لغة عقد تغطي بضع مئات من الموظفين في استوديو الألعاب ZeniMax التابع لشركة Microsoft، والذي يضم شركات تابعة معروفة مثل Bethesda وArkane، من بين آخرين.
جوهر الأمر هنا هو أن لغة العقد تتضمن مبادئ الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها Microsoft مسبقًا، وهي نوع من الصفقات من نوع الوصايا العشر ،
وتنص اللغة على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي سوف "تعامل جميع الناس بإنصاف" و"تمكن الجميع".
ولتحقيق هذه الغاية، فإنه سيمنح الموظفين المشمولين بالعقد وسيلة للانتصاف إذا شعروا أن مايكروسوفت لا تلتزم بجانبها من الصفقة، حتى أن مايكروسوفت قامت بتعيين العشرات من العاملين بعقود ZeniMax كموظفين بدوام كامل، ربما كإظهار لحسن النية.
وينص العقد على أن الهدف هو ضمان استفادة العمال من الأدوات والتقنيات بدلاً من الإضرار بها،
وتنص اللغة على أنه يجب على مايكروسوفت إبلاغ CWA كلما تم تنفيذ الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا الأتمتة ذات الصلة بطريقة يمكن أن تؤثر على العمال.
وإذا طلب ذلك، يجب على الشركة الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن التغيير، وهذه خطوة أولى كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار الدور الكبير الذي تلعبه مايكروسوفت فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال التكامل مع منتجات OpenAI.
وسيكون هذا خبرًا بحد ذاته، نظرًا لتردد مايكروسوفت السابق في التعامل مع النقابات بأي شكل من الأشكال،
ومع ذلك هناك المزيد ودخلت الشركة أيضًا في شراكة مع AFL-CIO، وهو أكبر اتحاد للنقابات في البلاد، وأبرمت الكيانات صفقة تضمن بقاء مايكروسوفت محايدة في جهود النقابات لتشجيع العمال على الانضمام.
كما تعمل الشراكة أيضًا على إنشاء "حوار مفتوح" لمناقشة الذكاء الاصطناعي وكيفية تأثيره على العمال، ويصف AFL-CIO هذا الفريق بأنه "الأول من نوعه بين منظمة عمالية وشركة تكنولوجيا". وتلتزم مايكروسوفت بمشاركة المعلومات مع قادة العمل فيما يتعلق باتجاهات الذكاء الاصطناعي المؤثرة ومراعاة "وجهات نظر العمال" عند تطوير تقنيات جديدة.
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