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أبل تحاول الهروب من غرامات مكافحة الاحتكار فى أوروبا.. اعرف التفاصيل

12/13/2023 2:34:25 PM
(MENAFN- Youm7) تحاول شركة Apple تجنب معركة قانونية جيدة ومستمرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يُزعم أن الشركة تتيح لمنافسيها إمكانية الوصول إلى تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، المستخدمة في عمليات الدفع السريعة، وفقًا لتقارير رويترز، ويأتي هذا التحديث بعد الرسوم التي وجهتها المفوضية الأوروبية في مايو 2022 والتحقيق المستمر في ممارسات Apple المحتملة لمكافحة الاحتكار في Apple Pay.



وتحقق المفوضية مع شركة أبل منذ عام 2020، حيث صرحت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر سابقًا أن هناك "مؤشرات على أن شركة أبل قيدت وصول الطرف الثالث إلى التكنولوجيا الأساسية اللازمة لتطوير حلول المحفظة المحمولة المنافسة على أجهزة أبل".



في حين أن اقتراح شركة آبل الحالي يمكن أن يخلصها من غرامة كبيرة ويسوي القضية المرفوعة ضدها، إلا أنه ليس مضمونًا المضي قدمًا، ومن المرجح أن تتشاور المفوضية مع منافسي وعملاء شركة أبل في الشهر المقبل أو نحو ذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي لها قبول العرض، ويستخدم أكثر من 2500 بنك في جميع أنحاء أوروبا خدمة Apple Pay.



وتواجه شركة Apple أيضًا دعوى قضائية في الولايات المتحدة، تم رفعها في يوليو 2022 من قبل Iowa's Affinity Credit Union ، وبالمثل تتهم شركة أبل بالانخراط في سلوك مناهض للمنافسة من خلال تقييد مستخدمي iOS بشكل غير قانوني على خدمة Apple Pay لأي مدفوعات بدون تلامس.



وفي سبتمبر 2023، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري إس وايت من كاليفورنيا بأن القضية ستمضي قدمًا، قائلاً: "زعم المدعون بشكل معقول أن Apple Pay تفرض رسومًا تعسفية ومضخمة على جهات الإصدار، وأوضح وايت أيضًا في قراره أن المدعين أظهروا بشكل صحيح احتكار شركة أبل المزعوم ومحاولته الاحتكار.


















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