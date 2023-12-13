أبل توسع إصلاح الخدمة الذاتية فى أوروبا ليشمل أجهزة Iphone 15 وM2 Mac

MENAFN - Youm7) أعلنت أبل اليوم أنها وسعت برنامج الإصلاح بالخدمة الذاتية ليشمل تشكيلة iPhone 15 ونماذج Mac المدعومة بشرائح M2، بما في ذلك MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة، وMacBook Air مقاس 15 بوصة، وMac mini، وMac Pro، وMac، وفقاً لموقع macrumors.

وقالت شركة أبل أيضًا أن خدمة الإصلاح بالخدمة الذاتية‌ متاحة الآن لمستخدمي Apple في 24 دولة أوروبية إضافية، بما في ذلك كرواتيا والدنمارك واليونان وهولندا والبرتغال وسويسرا، ومع هذا التوسع الأخير، أصبح ‌Self Service Repair‌ يدعم الآن 35 منتجًا من منتجات Apple في 33 دولة و24 لغة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خدمة Apple Diagnostics لإصلاح الخدمة الذاتية‌ في الولايات المتحدة، على أن تتوفر في أوروبا العام المقبل، تمنح جلسات استكشاف أخطاء تشخيصات أبل وإصلاحها، المخصصة للمستخدمين الذين لديهم المعرفة والخبرة في إصلاح أجهزة Apple، العملاء نفس القدرة التي يتمتع بها مقدمو الخدمة المعتمدون من Apple ومقدمو الإصلاح المستقلون لاختبار الأجهزة للحصول على أفضل وظائف وأداء الأجزاء، بالإضافة إلى تحديد الأجزاء التي قد تحتاج إلى إصلاح .

تم إطلاق برنامج ‌"Self Service Repair" من Apple في عام 2022، للسماح لأصحاب أجهزة Apple بإجراء إصلاحاتهم الخاصة في منازلهم باستخدام قطع غيار أبل وأدلة الإصلاح والأدوات.

لإجراء الإصلاح، يحتاج العملاء أولاً إلى مراجعة دليل الإصلاح الخاص بمنتجهم والإصلاح المحدد على موقع الدعم الخاص بشركة أبل، بعد ذلك، سيتمكنون من طلب الأجزاء والأدوات المطلوبة من متجر ‌"Self Service Repair" وبدء عملية الإصلاح.

ويعد هذا البرنامج جزءًا من جهود شركة أبل "لتوسيع نطاق الوصول إلى الإصلاحات بشكل أكبر"، وفقًا للشركة، ومع ذلك، تحذر شركة أبل من أنه لا يزال يتعين على "الغالبية العظمى" من العملاء زيارة مزود إصلاح محترف، مثل متجر Apple Store، لضمان إصلاح أجهزتهم بأمان وموثوقية.