جوجل تبدأ نقل المستخدمين من Play Movies إلى TV قبل إغلاقه فى يناير

(MENAFN
- Youm7) تعمل جوجل على التخلص التدريجي من العلامة التجارية والخدمات Play Movies
TV منذ أن أطلقت تطبيقها التلفزيوني المستقل قبل بضع سنوات.
والآن، يبدو أن الشركة تقوم بالاستعدادات الأخيرة عندما تختفي خدمة Google Play Movies إلى
TV للأبد في شهر يناير. وفقًا لتقارير theverge ، وأصدرت الشركة تعليمات مفصلة حول
كيفية استمرار العملاء القدامى في الوصول إلى المحتوى الذي اشتروه بالفعل، من المسلم به أن الأمر قد يكون مربكًا بعض الشيء، نظرًا لأن الوصول يعتمد على الجهاز الذى يستخدمه المشاهد.
وبدءًا من 17 يناير 2024، سيتمكن المشاهدون من الوصول إلى الأفلام والعروض التي اشتروها في صف "مكتبتك" ضمن علامة التبويب "التسوق" في Google Play ، وإذا كانوا يشاهدونها على أجهزة التلفزيون وأجهزة البث التي تدعمها تلفزيون أندرويد.
وإذا كانوا يستخدمون كابل Android TV أو أجهزة الاستقبال، فسيتمكنون من الوصول إلى المحتوى القديم الخاص بهم من خلال تطبيق YouTube، حيث يمكنهم أيضًا مواصلة شراء الأفلام والعروض واستئجارها.
وعلى المتصفحات، سيتعين عليهم تشغيل موقع YouTube على الويب لرؤية مشترياتهم القديمة واستعارة أو شراء مشتريات جديدة.
وستكتمل هذه التغييرات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن يمكننا أن نؤكد أنها قد بدأت بالفعل في التنفيذ، حيث نشهد بالفعل عمليات شراء للأفلام القديمة على موقع يوتيوب.
MENAFN13122023000132011024ID1107590329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.