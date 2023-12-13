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جوجل تبدأ نقل المستخدمين من Play Movies إلى TV قبل إغلاقه فى يناير

12/13/2023 2:34:25 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل جوجل على التخلص التدريجي من العلامة التجارية والخدمات Play Movies
TV منذ أن أطلقت تطبيقها التلفزيوني المستقل قبل بضع سنوات.



والآن، يبدو أن الشركة تقوم بالاستعدادات الأخيرة عندما تختفي خدمة Google Play Movies إلى
TV للأبد في شهر يناير. وفقًا لتقارير theverge ، وأصدرت الشركة تعليمات مفصلة حول


كيفية استمرار العملاء القدامى في الوصول إلى المحتوى الذي اشتروه بالفعل، من المسلم به أن الأمر قد يكون مربكًا بعض الشيء، نظرًا لأن الوصول يعتمد على الجهاز الذى يستخدمه المشاهد.



وبدءًا من 17 يناير 2024، سيتمكن المشاهدون من الوصول إلى الأفلام والعروض التي اشتروها في صف "مكتبتك" ضمن علامة التبويب "التسوق" في Google Play ، وإذا كانوا يشاهدونها على أجهزة التلفزيون وأجهزة البث التي تدعمها تلفزيون أندرويد.



وإذا كانوا يستخدمون كابل Android TV أو أجهزة الاستقبال، فسيتمكنون من الوصول إلى المحتوى القديم الخاص بهم من خلال تطبيق YouTube، حيث يمكنهم أيضًا مواصلة شراء الأفلام والعروض واستئجارها.




وعلى المتصفحات، سيتعين عليهم تشغيل موقع YouTube على الويب لرؤية مشترياتهم القديمة واستعارة أو شراء مشتريات جديدة.



وستكتمل هذه التغييرات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن يمكننا أن نؤكد أنها قد بدأت بالفعل في التنفيذ، حيث نشهد بالفعل عمليات شراء للأفلام القديمة على موقع يوتيوب.
















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