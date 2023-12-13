Thursday, 14 December 2023 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبل تطلق ميزة جديدة تسمى حماية الجهاز المسروق تحمى أيفون من اللصوص

12/13/2023 2:34:24 PM
(MENAFN- Youm7) تضيف شركة أبل ميزة جديدة لجهاز iPhone تسمى "حماية الأجهزة المسروقة"، والتي تحد من ما يمكن أن يفعله اللصوص بالهاتف المسروق ورمز المرور.



تم إنشاؤها بعد تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام من قبل جوانا ستيرن من صحيفة وول ستريت جورنال، وتم تضمين ميزة الاشتراك في الإصدار التجريبي من iOS 17.3، وهو متاح الآن للمطورين، وهو يعمل باستخدام مزيج من الموقع، وعمليات المسح البيومترية، والتأخير الزمني، مما يسمح للضحايا بحجب مرتكب الجريمة وحماية بياناتهم، وفقا لتقرير engadget.



وتهدف حماية الأجهزة المسروقة إلى القضاء على ممارسة شائعة بين لصوص ايفون في الأماكن العامة، حيث يشاهدون المستخدمين وهم يدخلون رمز المرور الخاص بهم قبل سرقة الجهاز والانسحاب، في مثل هذه الحالات يمكن لمرتكب الجريمة إعادة تعيين كلمة مرور معرف Apple الخاص بالمالك، وإيقاف تشغيل Find My ، وإضافة مفتاح استرداد، وإعادة ضبط الهاتف في المصنع لإعادة بيعه قبل أن تتمكن الضحية من فعل أي شيء حيال ذلك.



على سبيل المثال، بدون تشغيل حماية الجهاز المسروق، يمكن لص iPhone الذي لديه رمز المرور الخاص بك استخدام ذلك لتغيير كلمة مرور معرف Apple الخاص بك، مما يمنعك من الوصول إلى جهازك، ويسمح هذا للنشال بإيقاف تشغيل Find My، وهو أمر ضروري لمسح الجهاز لمستخدم جديد، ويستطيع اللص بعد ذلك بيع الجهاز بكامل قيمته المستخدمة، بدلاً من محاولة تمرير قطعة مقفلة على iCloud مقابل مبلغ أقل بكثير.



ولكن مع تشغيل الميزة، سيطلب الهاتف مسح Face ID أو Touch ID إذا كان المستخدم بعيدًا عن موقع مألوف مثل المنزل أو العمل، وسيتطلب الأمر أيضًا تأخيرًا لمدة ساعة واحدة قبل تغيير كلمة مرور معرف Apple على الجهاز.



وبعد مرور ساعة، سيظل يطلب معرف الوجه أو Touch ID Scan قبل تغيير كلمة مرور معرف Apple من iPhone، وهذا يجعل الحياة أصعب بكثير على اللص ويمنح المالك الوقت للإبلاغ عن سرقة جهاز iPhone، مما يؤدي إلى إغلاق الجاني.



وتعمل حماية الأجهزة المسروقة بشكل مشابه مع إعدادات أمان Apple، وتعد إضافة مفاتيح الاسترداد أو تحديث رقم الهاتف الموثوق به للحساب طريقة أخرى يقوم بها لصوص iPhone بإغلاق المالك الأصلي، كما هو الحال في مناطق أخرى، ومع تنشيط الميزة الجديدة سيطلب الهاتف إجراء فحصين بيومتريين بفاصل ساعة واحدة إذا كنت بعيدًا عن المواقع الموثوقة.



وبالمثل، فإن كلمات مرور iCloud Keychain، مدير كلمات المرور المدمج في Apple، ستتطلب مسح Face ID أو Touch ID، ولن يكون رمز المرور بمثابة نسخة احتياطية لعمليات الفحص البيومترية الفاشلة عند تشغيل حماية الجهاز المسروق.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Apple تخطط لمطالبة المستخدمين بتشغيل الميزة في iOS 17.3، نظرًا لأن شركة Apple أطلقت الإصدار التجريبي الأول من التحديث اليوم فقط، فقد يحتاج عامة الناس إلى الانتظار عدة أسابيع على الأقل قبل تجربته.












MENAFN13122023000132011024ID1107590328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث