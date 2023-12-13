بنك البحرين والكويت يحصل على جائزة أفضل بنك للأفراد في البحرين 2023 من World Economic Magazine

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:56

حصل بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، على جائزة "أفضل بنك للأفراد في البحرين 2023" المرموقة منWorld Economic Magazine، تقديراً لتفانيه في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وخدمة العملاء المتميزة والحلول المصرفية المتطورة للأفراد وتلبية احتياجاتهم عبر كافة فروعه وعبر تطبيق الجوالBBK Mobile .

وأفادت World Economic Magazine بأن حصول البنك على هذه الجائزة جاء بناءًا على عدة معايير أساسية تم تحقيقها. حيث تأكد هذه المعايير متانة واستمرارية ربحية البنك بشكل عام وقطاع تمويل الأفراد بشكل خاص وقوة البنك ومركزه في السوق كلاعب أساسي ومهم. كما جاء تقديراً لنهجه المبتكر في الخدمات المصرفية للأفراد والذي يركز على العملاء ونمو الأعمال، وحرصه على تحقيق الريادة في مؤشرات النمو الرئيسية على المستويين المحلي والدولي.

وقال أحمد تقي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة والتي تسلط الضوء على التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتوفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا الكرام. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بالنمو المسؤول ليس لصالح عملائنا فحسب، بل من أجل الموظفين والمساهمين والمجتمع ككل. ومن خلال وضع احتياجات عملائنا من الأفراد على رأس أولوياتنا، استطعنا دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومزايا رائدة"

"تضاف هذه الجائزة إلى العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي فاز بها بنك البحرين والكويت، حيث حصلنا على هذه الجائزة بناءً على عدة مقومات تشمل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعنا مع عملائنا، والابتكار في المنتجات، وبعد مشاورات مكثفة من قبل المجلة مع عدد من المسؤولين الماليين والاستشاريين في المجال المصرفي والمحللين المصرفيين من كافة أنحاء العالم" أضاف السيد أحمد تقي.

يٌشار إلى بنك البحرين والكويت تأسس عام 1971 ويقع مقره الرئيسي في البحرين وهو مدرج في البورصة المحلية، وهو من بين ما يقرب من 400 مؤسسة مالية مصرفية وغير مصرفية - محلية وإقليمية ودولية - تعمل في البحرين. ويمتلك بنك البحرين والكويت فروع في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويقدم منتجات وخدمات متنوعة وهو معروف بكونه المقدم الرائد للخدمات المصرفية للأفراد، ويحافظ على علاقات قوية مع العملاء مما أدى إلى كسب ثقة عملائه. وقدم البنك العديد من المنتجات المبتكرة والتي حازت على الأوسمة والجوائز العالمية، بما في ذلك خدمات تطبيقات الجوال، والسحب النقدي بدون بطاقة، وأجهزة الصراف التفاعلية (ITM)، وMaxWallet؛ تطبيق المحفظة الافتراضية.