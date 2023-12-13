بنك البحرين والكويت يحصل على جائزة أفضل بنك للأفراد في البحرين 2023 من World Economic Magazine

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:56
حصل بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، على جائزة "أفضل بنك للأفراد في البحرين 2023" المرموقة منWorld Economic Magazine، تقديراً لتفانيه في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وخدمة العملاء المتميزة والحلول المصرفية المتطورة للأفراد وتلبية احتياجاتهم عبر كافة فروعه وعبر تطبيق الجوالBBK Mobile .
وأفادت World Economic Magazine بأن حصول البنك على هذه الجائزة جاء بناءًا على عدة معايير أساسية تم تحقيقها. حيث تأكد هذه المعايير متانة واستمرارية ربحية البنك بشكل عام وقطاع تمويل الأفراد بشكل خاص وقوة البنك ومركزه في السوق كلاعب أساسي ومهم. كما جاء تقديراً لنهجه المبتكر في الخدمات المصرفية للأفراد والذي يركز على العملاء ونمو الأعمال، وحرصه على تحقيق الريادة في مؤشرات النمو الرئيسية على المستويين المحلي والدولي.
وقال أحمد تقي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة والتي تسلط الضوء على التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتوفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا الكرام. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بالنمو المسؤول ليس لصالح عملائنا فحسب، بل من أجل الموظفين والمساهمين والمجتمع ككل. ومن خلال وضع احتياجات عملائنا من الأفراد على رأس أولوياتنا، استطعنا دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومزايا رائدة"
"تضاف هذه الجائزة إلى العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي فاز بها بنك البحرين والكويت، حيث حصلنا على هذه الجائزة بناءً على عدة مقومات تشمل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعنا مع عملائنا، والابتكار في المنتجات، وبعد مشاورات مكثفة من قبل المجلة مع عدد من المسؤولين الماليين والاستشاريين في المجال المصرفي والمحللين المصرفيين من كافة أنحاء العالم" أضاف السيد أحمد تقي.
يٌشار إلى بنك البحرين والكويت تأسس عام 1971 ويقع مقره الرئيسي في البحرين وهو مدرج في البورصة المحلية، وهو من بين ما يقرب من 400 مؤسسة مالية مصرفية وغير مصرفية - محلية وإقليمية ودولية - تعمل في البحرين. ويمتلك بنك البحرين والكويت فروع في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويقدم منتجات وخدمات متنوعة وهو معروف بكونه المقدم الرائد للخدمات المصرفية للأفراد، ويحافظ على علاقات قوية مع العملاء مما أدى إلى كسب ثقة عملائه. وقدم البنك العديد من المنتجات المبتكرة والتي حازت على الأوسمة والجوائز العالمية، بما في ذلك خدمات تطبيقات الجوال، والسحب النقدي بدون بطاقة، وأجهزة الصراف التفاعلية (ITM)، وMaxWallet؛ تطبيق المحفظة الافتراضية.
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