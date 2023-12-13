تمكين تدعم زيادة أجور ما يفوق 30% من موظفي أرامكس البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 19:00

دعم صندوق العمل (تمكين) شركة أرامكس البحرين، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستيّة الشاملة، بهدف توظيف الكوادر الوطنيّة وتعزيز تطوّرها الوظيفي في قطاع النقل والخدمات اللوجستيّة. وفي إطار الدعم سيحصل أكثر من 30% من الموظفين في الشركة على دعم زيادة الأجور الذي تم إطلاقه مؤخراً، حيث تبلغ نسبة الأجور المجزية من المستفيدين حوالي 58%.

وتأتي أرامكس البحرين ضمن أولى المؤسسات المستفيدة من حزمة برامج تمكين المستحدثة، والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني عبر إتاحة الفرص الواعدة لتوظيفهم، وتعزيز تقدّمهم المهني من خلال رفع أجورهم وتزويدهم بالتدريب اللازم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وتضم عددًا من البرامج والمسارات الجديدة الموجهّة للأفراد والمؤسسات.

وبهذه المناسبة قالت مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): "تشهد حزمة برامجنا التي أطلقناها مؤخرا إقبالا مميزاً من القطاع الخاص، ولاسيما فيما يتعلق بالحلول المستحدثة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين. ويسعدنا الإعلان اليوم عن الدعم الذي نقدمه لأرامكس البحرين في هذا الإطار، والذي يأتي تأكيدًا على التزامنا بتحفيز نمو القطاع الخاص لجعله المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني، مع توفير فرص نوعيّة للكوادر البحرينيّة لتحقيق النجاح والتطوّر المهني. كما يتوافق هذا الدعم مع أهدافنا الرامية إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل، عبر إتاحة الفرص النوعيّة للكوادر الوطنية بما يدعم نجاحها وتقلّدها للمناصب القياديّة في قطاع النقل والخدمات اللوجستيّة، الذي يعتبر أحد القطاعات الرئيسيّة ذات الأولوية في خطة التعافي الاقتصادي."

ومن جانبه قال ينال عنز، المدير العام لشركة أرامكس في مملكة البحرين: "يسرنا أن نكون ضمن أولى المؤسسات المستفيدة من برامج تمكين المستحدثة والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعيّة كبيرة على صعيد الاقتصاد والثروة البشريّة في المملكة. وتدعم هذه الشراكة جهودنا والتزامنا بإتاحة مزيد من فرص التقدّم المهني للكوادر البحرينيّة المؤهلة في العديد من أقسام الشركة، مثل الشؤون الماليّة والموارد البشريّة والنقل وخدمة العملاء."

يُذكر أن قطاع خدمات النقل اللوجستيّة يعتبر من القطاعات التي توفر فرصًا وظيفيّة واعدة في مملكة البحرين، حيث يوظّف القطاع حوالي 38,000 موظف. كما وصل عدد المنضمين الجدد للقطاع إلى 5,547 موظفًا خلال العامين 2021 و2022 بنسبة نمو بلغت 22%.

وتشكّل أرامكس إحدى أضخم شركات النقل والخدمات اللوجستيّة في الشرق الأوسط والعالم، إذ تمتد شبكتها الواسعة لتشمل أكثر من 70 دولة حول العالم، كما بدأت مزاولة أنشطتها في البحرين منذ العام 1989 ويعمل فيها أكثر من 250 موظفًا بما فيهم المواطنون البحرينيون.

ويأتي دعم تمكين لأرامكس البحرين تماشيًا مع أولوياتها الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.